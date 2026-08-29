Ed Gein, el asesino que desenterraba cadáveres para darles un uso completamente perturbador

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Ed Gein, el 'Carnicero de Plainfield', fue un asesino muy turbio que cruzó todos los límites. No le bastó con matar a dos mujeres, sino que encima desenterraba cadáveres de las tumbas para hacer creaciones macabras que traumaron a más de uno.

Ed Gein y sus extrañas prácticas

Ed Gein nació un 27 de agosto de 1906 allá en Wisconsin, Estados Unidos. Desde pequeño tuvo una vida bastante complicada. Su mamá, Augusta, era una mujer muy religiosa y tenía ideas bastante duras sobre las mujeres, las relaciones y la sexualidad.

Creció prácticamente aislado del resto de personas y terminó dependiendo muchísimo de su madre. Cuando ella murió, Ed Gein quedó completamente afectado y empezó a buscar la manera de tenerla presente.

Fue ahí cuando comenzó a ir al cementerio de Plainfield y a sacar cadáveres de mujeres que, según las investigaciones, le hacían recordar a su madre.

Sí, así como se lee. Ed Gein desenterraba cadáveres y se los llevaba a su casa. Con el tiempo, empezó a utilizar restos humanos para elaborar diferentes objetos.

Las autoridades encontraron varias de esas cosas tiempo después y ahí recién la gente se dio cuenta de que la historia era mil veces más rara y turbia de lo que cualquiera se imaginaba.

Ed Gein y las dos mujeres asesinadas

Pero los cadáveres desenterrados no fueron el único problema. Ed Gein también fue acusado oficialmente por el asesinato de dos mujeres. Una de ellas fue Mary Hogan, dueña de una taberna de la zona. La otra fue Bernice Worden, quien tenía una ferretería en Plainfield.

Justamente la desaparición de Worden, en 1957, fue lo que terminó poniendo a Gein en el ojo de las autoridades. Las investigaciones llevaron hasta él y, al revisar sus propiedades, encontraron pruebas relacionadas con el asesinato y con la profanación de tumbas.

El caso dejó helados a los vecinos. A Gein lo detuvieron y le hicieron pruebas psicológicas, donde los médicos vieron que tenía esquizofrenia y lo mandaron directo al psiquiátrico.

Fue a juicio en el 68 por la muerte de Bernice Worden, pero al ver que no estaba en su sano juicio lo regresaron en una al psiquiátrico. Gein vivió sus últimos años internado y murió de cáncer en 1984, a los 77.

Así fue como Ed Gein terminó convirtiéndose en uno de los asesinos más recordados de Estados Unidos. El 'Carnicero de Plainfield' desenterraba cadáveres y les daba un uso completamente perturbador.