TEMBLOR en Perú HOY, sábado 29 de agosto: conoce la magnitud y epicentro, según el reporte del IGP

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo temblor ha sido registrado en el Perú esta tarde de sábado 29 de agosto, según el reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro y magnitud de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Temblor hoy en Perú, ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 3.4 fue registrado durante la tarde de este sábado 29 de agosto, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a las 03:25 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 11 km al suroeste de Pozuzo, Oxapampa - Pasco

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0605

Fecha y Hora Local: 29/08/2026 03:25:35

Magnitud: 3.4

Profundidad: 12km

Latitud: -10.12

Longitud: -75.47

Intensidad: II-III Pozuzo

Referencia: 11 km al SE de Pozuzo, Oxapampa - Pascohttps://t.co/VnPUxul0Pz — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 29, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico emitido por el COEN de INDECI, el evento tuvo una profundidad de 12 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -10.12, longitud -75.47 y la intensidad registrada fue de nivel II - III en Pozuzo.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.4 con epicentro en Palcazu, Oxapampa - Pasco. pic.twitter.com/zFNFu9JJ5P — COEN - INDECI (@COENPeru) August 29, 2026

Aliste una mochila de emergencia ante sismos

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este:

Alcohol o desinfectante

Medicina

Pastillas

Vendas y curitas

Toallas y frazadas

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Linterna y radio a pilas

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Recomendaciones ante un sismo en Perú

Frente a la ocurrencia de sismos en Perú, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Según precisó, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Además, cabe destacar que de acuerdo con el balance más reciente del Censis del IGP, entre el 1 de enero y el 29 de agosto del 2026 se han registrado 605 sismos en diferentes regiones del país.

sismos reportados

Los reportes oficiales indican que las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 5.7, mientras que la intensidad máxima alcanzó el nivel VII en la escala de Mercalli Modificada, utilizada para medir los efectos que un movimiento sísmico produce sobre las personas y las edificaciones.

Frente a esos constantes movimientos telúricos y para adoptar mejor gestión del riesgo de desastres, el IGP reportó un boletín dando a conocer detalles del sismo de magnitud 3.4 que sacudió Junín en la madrugada de hoy, sábado 29 de agosto, con epicentro en territorio chileno.