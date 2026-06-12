VIH en Tacna: 31 nuevos casos detectados entre enero y mayo alertan sobre la importancia del tamizaje

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el Día de la Prueba del VIH, el Hospital Hipólito Unanue desarrolló una campaña de prevención, orientación y tamizaje gratuito dirigida a la población, con el objetivo de promover el diagnóstico oportuno y evitar que la infección avance sin tratamiento.

Durante la jornada, realizada en el área de admisión del nosocomio, Efraín Orcso Huaraya, médico encargado del Programa VIH, ITS y TBC, informó que en lo que va del año se han registrado 31 nuevos casos de VIH en la región. La cifra corresponde al periodo comprendido entre enero y el último día de mayo.

"Actualmente tenemos registrados 31 pacientes nuevos en lo que va del año, desde enero hasta el último día de mayo", señaló el especialista. De ese total, 26 casos corresponden a hombres y 5 a mujeres, una tendencia que, según explicó, se mantiene con mayor prevalencia en la población masculina.

Casos podrían aumentar al cierre del año

Orcso Huaraya precisó que, aunque la cifra actual muestra una ligera disminución frente al mismo periodo del año anterior, la evaluación real se realiza al cierre anual. Indicó que, por experiencia epidemiológica, Tacna suele registrar entre 120 y 130 casos nuevos de VIH por año.

"Todavía nos falta medio año y esa cifra se puede alcanzar", advirtió el médico, al remarcar que la prevención y el acceso a pruebas gratuitas son claves para reducir los riesgos de transmisión.

Tratamiento antirretroviral permite controlar el virus

El especialista también informó que actualmente 858 pacientes reciben tratamiento antirretroviral en el Hospital Hipólito Unanue. De ellos, aproximadamente el 80% ya logró suprimir el virus hasta niveles indetectables.

"Ya salen indetectables, o sea, tienen tan poco virus que las máquinas ya no encuentran virus", explicó. En esa línea, destacó que el tratamiento permite recuperar las defensas, evitar infecciones oportunistas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

De tal forma, enfatizó que el VIH ya no debe ser visto como una sentencia de muerte cuando existe diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. "Estas personas pueden vivir todo lo que tenían que vivir. Algún día morirán de ancianos, morirán de algún accidente, pero del VIH ya no se muere gracias al tratamiento", afirmó.

Advierten riesgos por abandonar el tratamiento

El médico alertó que una mala adherencia al tratamiento puede generar resistencia a los medicamentos. Esto ocurre cuando el paciente toma sus pastillas de forma irregular, las suspende o no sigue las indicaciones médicas.

Explicó que, en esos casos, el virus puede mutar y dejar de responder al tratamiento inicial. Por ello, el hospital realiza estudios especializados para determinar qué nuevos antirretrovirales pueden funcionar en cada paciente.

Pruebas gratuitas durante todo el año

Aunque la campaña principal se realizó este 10 de junio, el especialista aclaró que las pruebas de VIH se realizan durante todo el año. El consultorio del Hospital Hipólito Unanue continúa con los tamizajes de lunes a viernes, mientras que los establecimientos de salud también ofrecen esta atención de manera gratuita.

"Acudan a hacerse la prueba del VIH por lo menos una vez al año", exhortó el médico. Recordó que detectar la infección a tiempo permite iniciar tratamiento temprano y evitar complicaciones.