Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio este sábado 29 de agosto

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar hoy en Perú es uno de los datos más consultados este sábado 29 de agosto, especialmente por quienes realizan operaciones en moneda extranjera. Conoce cómo cotiza el tipo de cambio y cuáles son los valores de compra y venta registrados para esta jornada.

¿A cuánto está el dólar hoy en Perú? Así cotiza

Este 29 de agosto de 2026, el precio del dólar en Perú se mantiene como uno de los indicadores económicos más consultados por quienes realizan compras, ventas o transacciones en moneda extranjera. Así que para evitar afectaciones y pérdidas al momento de realizar alguna operación buscan información confiable sobre cuál es el comportamiento actual de la divisa en el mercado cambiario peruano.

La cotización del dólar puede influir en el precio de productos importados, viajes al extranjero, pagos en moneda estadounidense y diferentes operaciones comerciales, por lo que te revelamos cuál es el tipo de cambio para la apertura de la jornada de este sábado, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

SÁBADO 29 DE AGOSTO COMPRA VENTA S/3,348 S/3,356

El precio revelado en el portal de la Sunat representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país. Los valores de hoy reflejan que la cotización de la divisa en el mercado cambiario peruano presenta una leve variación al alza en comparación al día de ayer, viernes 28 de agosto, donde la compra estaba a S/3,340 mientras que la venta era de S/3,348.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 29 de agosto

Antes de efectuar alguna operación financiera con dólares, es importante considerar que los valores pueden representar diferencias dependiendo de si se consulta el tipo de cambio oficial, las entidades bancarias, las casas de cambio o el mercado paralelo (informal).

Recuerda que el precio del dólar paralelo o también conocido como 'Ocoña' o de la calle se ve influenciado por la ley de oferta y demanda. Para anticiparte al entorno fluctuante, te revelamos a cuánto cotiza la moneda en las casas de cambio en Perú, de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, para la mañana de este sábado:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,340 | Venta S/ 3,365.

Así cotiza el tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo.

¿En cuánto cerró el dólar ayer, viernes 28 de agosto, en Perú?

De acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la última cotización oficial registrada corresponde al viernes 28 de agosto, cuando el dólar se ubicó en S/3,348 para la compra y S/3,356 para la venta.

Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú precisó en su página oficial que el dólar cerró el viernes 28 de agosto con un valor de S/ 3,3580, tras haber iniciado la jornada en S/ 3,3480. Asimismo, el promedio interbancario concluyó en S/ 3,3534, moviéndose en un rango fluctuante con un valor máximo de S/ 3,3610 y un mínimo de S/ 3.3470.

Por ello, este sábado 29 de agosto, antes de realizar cualquier operación, debes revisar cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo y la Sunat para comparar las tasas disponibles y tomar decisiones más acertadas.