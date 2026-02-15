Therians: La tendencia que desafía los límites de la identidad y ya genera polémica en el Perú

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Tendencias

El fenómeno therian que se ha convertido en uno de los más buscados en redes sociales durante las últimas semanas. El concepto proviene del griego therion, que significa "bestia", y se utiliza para describir a personas que sienten una conexión interna con un animal especifico.Aunque la palabra puede parecer nueva, la comunidad existe desde hace años en foros digitales.

Sin embargo, su popularidad explotó gracias a videos publicados en TikTok, donde adolescentes y jóvenes cuentan cómo experimentan esta identidad. Algunos explican que no se trata de un juego ni de un disfraz, sino de una vivencia personal que forma parte de cómo se perciben a sí mismos.

Diferencias y debate social

Uno de los puntos que más confusión genera es la comparación con la comunidad furry. Mientras el movimiento furry en torno al arte y la representación de animales con características humanas, la experiencia therian se presenta como una dimensión interna de identidad.

Quienes se identifican como therians aseguran que no creen ser físicamente animales. Más bien describen una afinidad profunda con ciertas especies, como lobos o felinos, que sienten como parte de su mundo interior. Esta conexión puede expresarse en comportamientos, gustos o formas de relacionarse con el entorno.

Especialistas señalan que la adolescencia es una etapa de búsqueda. En este proceso, muchos jóvenes exploran distintas formas de definirse y encontrar pertenencia. La clave, advierten, es observar si esta identificación afecta la vida cotidiana o el bienestar emocional.

El debate en redes sociales es intenso y las opiniones llegan a prenderse. Algunos usuarios muestran apoyo y respeto, mientras otros expresan críticas o burlas. La conversación se ha ampliado más allá del internet y ha llegado a espacios públicos.

La tendencia ya llegó al Perú

La discusión tomó fuerza local cuando, según reportes difundidos en redes, una joven que se identificaba como therian fue vista en el dristito de Miraflores con caracteristicas asociadas a su animal de afinidad. El hecho generó sorpresa y comentarios divididos entre quienes defendían su derecho a expresarse y quienes cuestionaban la conducta.

Más allá de la polémica, el fenómeno refleja cómo las nuevas generaciones construyen identidad en la era digital. En un entorno donde todo se comparte y se viraliza, la línea entre lo privado y lo público es cada vez más delgada. Entender el contexto y escuchar antes de juzgar puede ayudar a transformar el debate en una conversación más amplia sobre diversidad y respeto.