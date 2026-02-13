'You Salsa, lanza su 'Salsa Playera 2026' para calentar más el verano

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

You Salsa, "Los Reyes de la Salsa Urbana", continúan más vivos que nunca este 2026, reafirmando su vigencia y posicionándose como una de las orquestas más importantes y solicitadas del país.

Andreina Montilla y Arnold Shak, se preparan para marcar la nueva tendencia del verano con "Salsa Playera 2026", con el lanzamiento del tema "Pero Me Acuerdo de Ti", en una versión salsa fresh.

Es un hit mundial del compositor cubano-estadounidense Rudy Pérez, popularizado internacionalmente por la estrella del pop Christina Aguilera. Ahora llega con un sonido renovado, bailable y lleno de energía bajo el sello inconfundible de la orquesta.

"You Salsa acaba de llegar al baile", presentando una versión increíble que combina ritmo, flow, sabor y mucha fuerza, ideal para gozar en la pista y disfrutar del verano.

Estreno oficial

El lanzamiento oficial de la canción y el videoclip será este viernes 13 de febrero en todas las plataformas digitales. Marca el inicio de una nueva etapa para la agrupación, que apuesta por la innovación musical, grandes producciones y una imagen sólida.

Esta versión es interpretada por Andreina Montilla, talentosa joven cantante y finalista del reality 'Yo Soy', quien es dueña de una voz prodigiosa y una identidad propia. Por su parte, Arnold Shak aporta el flow necesario para refrescar esta propuesta y convertirla en el soundtrack del verano.

Producción internacional

La producción fue realizada en Estados Unidos, y participó el productor ganador del Grammy, Frank "El que todo lo puede", el Diego Camacho percusionistas del grupo Niche, y una constelación de músicos.

Considerada una verdadera institución musical, You Salsa cuenta con grandes éxitos como "No te contaron mal", "Cómo se perdona", "Sentir", "Duro y suave", "Y ahora qué hacemos", entre otros temas que se popularizaron en el Perú y Latinoamérica.

Actualmente, la orquesta mantiene una presencia constante en el circuito musical y es bolo fijo en eventos corporativos y producciones de primer nivel, donde su propuesta artística garantiza calidad, puntualidad y un show de alto impacto.

Además, ellos vienen trabajando en una ambiciosa producción audiovisual para su canal oficial de YouTube, para seguir ofreciendo contenidos innovadores y una experiencia diferente para su público.