Delia Espinoza: PJ programa juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a magistrada

15/02/2026 / Exitosa Noticias

El Poder Judicial programó la fecha y hora del juicio oral contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presuntamente difamar a Delia Espinoza, para el martes 3 de marzo a las 2:00 p. m.

Programan audiencia de querella

En un documento al que tuvo acceso el diario La República, la juez Norma Carbajal Chávez del Juzgado Unipersonal de la Sala Penal Especial dispuso que la audiencia de instalación de este juicio oral se lleve a cabo, de forma virtual con la participación de las partes procesales involucradas en el caso.

A través de la resolución emitida, el último 13 de febrero, el juzgado advirtió a Rospigliosi a participar de la audiencia, pues de no hacerlo podría ser declarado como reo contumaz y se ordenaría su conducción impulsiva, conforme a lo establecido por el artículo 463 numeral 2 del Código Procesal Penal.

Asimismo, el juzgado emplazó a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, a que participe en esta audiencia bajo apercibimiento o advertencia que, en caso de no asistir a la misma o se ausente durante su desarrollo se disponga el sobreseimiento o archivo del caso.

De igual forma se exhortó al abogado Humberto Abanto a asistir a la audiencia, pues de no ser así será excluido de la defensa legal, se impondrá una multa y será reemplazado por un letrado público. En la instalación del juicio oral, se instará a las parte que concilien y lleguen a un acuerdo, de no ser posible, continuará el juicio.

"De existir alguna incidencia previa al inicio del juicio, se generará el contradictorio y se emitirá la resolución respectiva", explica el Poder Judicial.

Asimismo, indicó que, tras ello, las partes formularán sus alegatos y ofrecerán las pruebas pertinentes. Luego, se realizará un estadio previo de admisión de la prueba ofrecida y, tras culminar el debate, se dictará la resolución admitiendo o rechazando la prueba y se pronunciarán al respecto.

Razones de la querella

La exfiscal suprema querelló a Rospigliosi por el presunto delito de difamación agravada debido a ciertas declaraciones que realizó el congresista en medios de comunicación en su contra.

"Se advierte que la querellante Delia Milagros Espinoza Valenzuela tiene legitimidad para promover la acción penal privada. (...) El relato, conforme ha expuesto, sería constitutivo del delito de difamación agravada previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal.", señalan en la resolución.

Según el documento, Espinoza solicitó que se le imponga a Rospigliosi 2 años con 4 meses de pena privativa de libertad y 240 días multa, así como una suma de un millón de soles como reparación civil.

Es por este caso que el Poder Judicial programó la audiencia oral para el 3 de marzo a las 2:00 p. m. para dar inicio al juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación.