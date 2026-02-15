Nueva Carretera Central: Junín anuncia paro de 48 horas exigiendo la ejecución de obra

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, desde Huancayo, el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Junín, Rogelio López, confirmó el paro que se llevará a cabo en Junín el próximo 17 y 18 de febrero. Medida busca que el gobierno no pause la obra de la Nueva Carretera Central.

Junín anuncia paro por 48 horas

La expectativa de la región Junín por la realización de la Nueva Carretera Central es alta. Por ello, las recientes controversias por parte del Estado peruano entre Provías Nacional y Egis sobre la posible cancelación del proyecto ha causado la indignación de la población.

Así, se ha tomado como medida preventiva la realización de un paro de 48 horas en donde se exige la continuidad de la obra que parte de un acuerdo gobierno a gobierno con Francia.

"Hemos tomado por acuerdo ir a un paro de 48 horas, preventiva, porque las condiciones las cuales se encuentran la actual carretera ya prácticamente ha colapsado", precisó.

El presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Junín, Rogelio López, precisó que la falta de una carretera apropiada de Lima a la región central ha causado la muerte de miles de personas y, al mismo tiempo, de causar "pérdidas millonarias", indicó. Por ello, indicó que la continuidad de esta obra debe ser "reivindicación del Gobierno".

Noticia en desarrollo...