Cobrador de bus se viraliza en redes sociales tras confundir plaza Dos de Mayo con Alianza Lima: "Frío mi tío"

Se acabó el sueño de Alianza Lima de continuar en la Copa Libertadores tras ser eliminado por Sportivo 2 de Mayo y con ello se generaron diversas reacciones alrededor de la institución íntima así como de diversos hinchas del fútbol. A ello se les sumó la creatividad de los peruanos para usar este fracaso del club para sacar una sonrisa.

Cobrador de bus confunde plaza Dos de Mayo con Alianza Lima

En redes sociales se ha viralizado un video en el que se observa a un cobrador de bus aprovechando la coyuntura deportiva que atraviesa el conjunto blanquiazul y a modo de burla lo confundió con la conocida plaza Dos de Mayo, que coincidentemente tiene el mismo nombre que el cuadro guaraní que lo eliminó de la Copa Libertadores.

Con un gorro, camisa azul, pantaló negro y parado sobre la subida de la unidad móvil, en el registro fílmico se oye expresar al transportista peruano: "Todo plaza Unión, Alianza Lima, ah no me hue*** era plaza Dos de Mayo, avenida Alfonso Ugarte".

Como era de esperarse, se pudo conocer que el trabajador es hincha del histórico rival de Alianza Lima: Universitario de Deportes, por lo que con mucha más razón se deduce que la razón que lo llevó a realizar dicho audiovisual.

Hay que mencionar que la rivalidad entra ambos clubes es eterna y cada vez que sucede un 'mal paso' del contrario, sus simpatizantes no dudan en aprovechar el momento y lanzarse dardos o bromas como fue el caso que estamos presentando.

Video causa furor en redes sociales y se viraliza

El video que fue publicado en TikTok por el usuarios identificado como @gran.tobi.05 ha causado gran furor en la plataforma china así como una ola de reacciones y comentarios por parte de los cibernautas.

Cabe señalar que, al cierre de esta nota, el jocoso audiovisual ya tiene más de 174 mil reproducciones, supera los 3 mil me gusta y más de 300 comentarios que se muestran a favor y algunos en contra de lo realizado por el cobrador de transporte.

"Bromista eres", "Frío mi tío", "Pasa tu yape por hacerme reír", "Qué buena", "Me hiciste el día causa", "Tan simple y cómico como Alianza", "Te pasaste", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Como vemos, la elimnación de Alianza Lima, de la Copa Libertadores 2026, a manos del club paraguayo Sportivo 2 de Mayo, ocasionó que un cobrador de bus, hincha de la U confunda a la conocida plaza Dos de Mayo con el cuadro íntimo.