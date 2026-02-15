Encuentran cadáver de hombre en el río Rímac: Es el tercer caso en menos de un mes

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú recuperó este sábado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años en el cauce del río Rímac, a la altura de Nueva Caja de Agua, en el distrito del Cercado de Lima.

El hallazgo se produjo cerca de las seis de la mañana, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cadáver arrastrado por la corriente tras las intensas lluvias registradas desde la madrugada. El equipo de rescate policial trabajó durante más de dos horas para retirar el cuerpo, con apoyo de más de diez agentes que accedieron a zonas elevadas de la vía Línea Amarilla.

De acuerdo con Latina Noticias, el hombre fue encontrado completamente desnudo y sin calzado, lo que dificulta su identificación. El cadáver fue trasladado a la morgue central para las diligencias correspondientes.

Cuerpo aún no es reconocido.

Casos recientes

Este hallazgo no es aislado. En las últimas semanas se han registrado al menos tres casos similares en el mismo tramo del río Rímac, el cual parece ser ya un lugar habitual para cometer este tipo de actos. En uno de ellos, la víctima presentaba impactos de bala; en otro, el cuerpo fue abandonado en las laderas del cauce.

Los vecinos de la zona señalaron que no reconocen al hombre encontrado como parte de la comunidad local ni como alguna de las personas en situación de calle que suelen transitar por los alrededores. La policía investiga si la víctima falleció en otro lugar y fue arrojada al río, o si su muerte ocurrió en la zona.

Investigación en curso

La Comisaría de Piedra Liza asumió las diligencias iniciales y no descarta derivar el caso a la División de Investigación Criminal (Depincre), dependiendo de los resultados de la necropsia. Las causas del deceso y la identidad del hombre permanecen bajo investigación.

El río Rímac se ha convertido en escenario recurrente de hallazgos de cadáveres, lo que genera preocupación en la ciudadanía y plantea interrogantes sobre la seguridad en la zona. La reiteración de casos en tan corto tiempo refuerza la necesidad de intensificar la vigilancia y esclarecer si se trata de hechos aislados o de un patrón delictivo.