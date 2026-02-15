RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Otro hallazgo en el río

Encuentran cadáver de hombre en el río Rímac: Es el tercer caso en menos de un mes

La Policía recuperó el cuerpo de un varón de unos 40 años en el Cercado de Lima. El hallazgo se suma a otros casos recientes en el mismo cauce, algunos con signos de violencia.

Cuerpo de sujeto es el tercero hallado en las últimas semanas.
Cuerpo de sujeto es el tercero hallado en las últimas semanas. (Composición Exitosa)

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/02/2026

Síguenos en Google News Google News

La Policía Nacional del Perú recuperó este sábado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años en el cauce del río Rímac, a la altura de Nueva Caja de Agua, en el distrito del Cercado de Lima.

El hallazgo se produjo cerca de las seis de la mañana, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cadáver arrastrado por la corriente tras las intensas lluvias registradas desde la madrugada. El equipo de rescate policial trabajó durante más de dos horas para retirar el cuerpo, con apoyo de más de diez agentes que accedieron a zonas elevadas de la vía Línea Amarilla.

De acuerdo con Latina Noticias, el hombre fue encontrado completamente desnudo y sin calzado, lo que dificulta su identificación. El cadáver fue trasladado a la morgue central para las diligencias correspondientes.

Cuerpo aún no es reconocido.
Cuerpo aún no es reconocido.

Casos recientes

Este hallazgo no es aislado. En las últimas semanas se han registrado al menos tres casos similares en el mismo tramo del río Rímac, el cual parece ser ya un lugar habitual para cometer este tipo de actos. En uno de ellos, la víctima presentaba impactos de bala; en otro, el cuerpo fue abandonado en las laderas del cauce.

Senamhi advierte lluvias de hasta FUERTE INTENSIDAD hasta el 18 de febrero: Revisa AQUÍ si tu región está bajo alerta
Lee también

Senamhi advierte lluvias de hasta FUERTE INTENSIDAD hasta el 18 de febrero: Revisa AQUÍ si tu región está bajo alerta

Los vecinos de la zona señalaron que no reconocen al hombre encontrado como parte de la comunidad local ni como alguna de las personas en situación de calle que suelen transitar por los alrededores. La policía investiga si la víctima falleció en otro lugar y fue arrojada al río, o si su muerte ocurrió en la zona.

Investigación en curso

La Comisaría de Piedra Liza asumió las diligencias iniciales y no descarta derivar el caso a la División de Investigación Criminal (Depincre), dependiendo de los resultados de la necropsia. Las causas del deceso y la identidad del hombre permanecen bajo investigación.

El río Rímac se ha convertido en escenario recurrente de hallazgos de cadáveres, lo que genera preocupación en la ciudadanía y plantea interrogantes sobre la seguridad en la zona. La reiteración de casos en tan corto tiempo refuerza la necesidad de intensificar la vigilancia y esclarecer si se trata de hechos aislados o de un patrón delictivo.

Conductor de empresa 'JC Bus' fue asesinado: Pasajeros grabaron el terror que vivieron tras sufrir ataque
Lee también

Conductor de empresa 'JC Bus' fue asesinado: Pasajeros grabaron el terror que vivieron tras sufrir ataque

Temas relacionados #PNP cadáver Cercado de Lima Hallazgo investigación criminal Morgue Central Policía Nacional del Perú Río Rimac

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA