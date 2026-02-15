Puno: PNP captura banda criminal "Los Babys de Melgar" y detiene a cuatro jóvenes por robo

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Durante la madrugada de este sábado 14 de febrero, la Policía Nacional del Perú capturó a la banda criminal "Los Babys de Melgar" tras detener a cuatro jóvenes inmediatamente después de robar un equipo celular en el jirón Melgar, región Puno.

Cae banda criminal en Puno dedicada a robo agravado

Los detenidos actuaban en equipo: uno sustrajo, otro vigilaba y un tercero deshacerse del celular. Los agentes de la Iniesver de la PNP Puno pudieron observar el momento exacto en que los delincuentes cometieron el robo.

Los cuatro jóvenes fueron puestos a disposición de la Comisaría Puno por los presuntos delitos de hurto agravado, robo agravado y receptación. La persona afectada por el asalto, identificada como César Gerald Núñez Pérez, se encuentra hospitalizada en el Hospital Manuel Núñez Butrón de la Ciudad Lacustre.

Los implicados en el crimen son Pedro Reynaldo Quiroga Herrera (33), Jeremías Aldair Olachea Torres (19), Jumi Beltrán Pérez (18) y Gabryla Shakyrá Pilco Ruiz (19).

Según fuentes policiales, Quiroga Herrera sustrajo el celular, mientras Olachea permanecía vigilante para evitar ser descubiertos y, posteriormente, entregaron el celular ultrajado a Beltrán. Sin embargo, cuando la policía intervino, lo lanzó al suelo.

PNP Puno incautó celulares, joyas, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

Ya en la comisaría, dos testigos identificados como Deyvis Josué Mamani Benavente (27) y Shirley Mayumi Mamani Huanca (24) reconocieron a los criminales.

En los registros personales, los efectivos policiales hallaron en poder de los detenidos varios equipos celulares de distintas marcas, así como también dinero en efectivo, tarjetas bancarias y joyas.

Entre ellos, uno de los equipos coincidía con el reportado como robado por César Gerald Núñez, el cual estaba sin chip y sin memoria. Ello reforzó las sospechas de su participación en otros delitos.

"Los Babys de Melgar" podrían obtener hasta 12 años de cárcel

Según la fiscal Rocío Paredes Mamani, de la 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, que supervisó el procedimiento, los detenidos quedarán bajo investigación. "Estamos analizando si estos jóvenes están vinculados a otros robos en la zona", detalló.

La organización criminal "Los Babys de Melgar" habría operado en la zona durante las últimas semanas de forma estratégica en la oscuridad, aprovechando la poca presencia policial en horarios de la noche.

Fiscalía investigará si los celulares y objetos incautados están vinculados a otros robos en la región, además de analizar si el origen del dinero en efectivo y tarjetas bancarias encontradas, para verificar si provienen de actividades ilícitas.

Los detenidos pueden ser sancionados con penas de hasta 12 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes.