Senamhi advierte lluvias de hasta FUERTE INTENSIDAD hasta el 18 de febrero: Revisa AQUÍ si tu región está bajo alerta

15/02/2026

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en 11 regiones del Perú para el inicio de esta semana que viene. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a las regiones en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso Meteorológico N.º 050, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" desde la medianoche del lunes 16 hasta 11:59 p. m. del miércoles 18 de febrero en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

📣 #Aviso #Senamhi #Minam Del 16 al 18 de febrero, continuarán las lluvias en la selva.



✅ Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento



📲 https://t.co/5cANHzeVfo#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia pic.twitter.com/f6TVz261t6 — Senamhi (@Senamhiperu) February 15, 2026

En ese sentido, las lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. Por ejemplo, para el lunes 16 de febrero se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 55 mm/día en la selva norte y valores próximos a los 60 mm/día en la selva centro y 65 mm/día en la selva sur.

El martes 17 de febrero se esperan precipitaciones cercanas a los 60 mm/día en la selva norts, alrededor de los 65 mm/día en la selva central y valores próximos a los 50 mm/día en la selva sur. Del mismo modo, para miércoles 18 de febrero se calculan acumulados de lluvia cercanos a los 65 mm/día en la selva norte y alrededor de los 50 mm/día en la selva central.

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.