Alcaldes de Trujillo y Moche se pelean y acusan entre ellos

02/02/2023 / Exitosa Noticias / Trujillo

El alcalde del distrito de Moche, Roberto Chávez, llegó hasta Exitosa para denunciar al actual burgomaestre de Trujillo, Arturo Fernández, acusándolo de insultarlo a través de las redes sociales.

Según Roberto Chávez, el alcalde de Trujillo, señala a través de una transmisión en vivo en redes sociales, que sus funcionarios estarían "extorsionando" a un artista plástico a través de una funcionaria de la comuna mochera.

"En Facebook, el alcalde de Trujillo asegura que un artista plástico denuncia que viene siendo extorsionado por una funcionaria de la municipalidad de Moche, eso es falso, me gustaría saber quién es y si tiene el audio que sustenta su denuncia" declaró.

El burgomaestre de Moche, anunció que sus abogados estudian el video de Arturo Fernández y no descartó iniciar un proceso legal exigiendo una reivindicación a su honor mellado.

"Esta pelea es un asunto doméstico, pero, mis abogados tomarán la decisión sobre una posible querella, por ahora, solo aclaro que yo no tengo ni rabo de paja ni empresas que hayan auspiciado la campaña, no le debo nada a nadie ni me dejaré presionar para acceder a peticiones de Arturo Fernández, él me pidió que deje al gerente de obras y no lo hice", manifestó.

Alcalde de Trujillo responde

Luego de las declaraciones de Roberto Chávez, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández respondió a través de Exitosa, desde una clínica en Lima donde se encuentra recuperándose de una operación a la cadera y desde donde realizo la denuncia a través de Facebook.

Arturo Fernández, alcalde de Trujillo

"No le tengo miedo a ninguna querella, Roberto Chávez, debe explicar quien le paga los abogados, seguro tiene mucho dinero o se lo paga la municipalidad o algún proveedor. Mis denuncias tienen sustento, el artista plástico llegó hasta Lima para hablar conmigo personalmente y me dijo que le pidieron que aumente el precio de su trabajo para que se beneficien algunos funcionarios", denunció Arturo Fernández.

El burgomaestre de Trujillo, acusó a su colega de Moche, de haber contratado a exfuncionarios de la municipalidad del distrito Víctor Larco Herrera, que estarían vinculados a presuntos actos de corrupción.

Mira el video