Tacna: Detienen a hombre con casi 10 kilos de anfetaminas que pretendía llevar a Chile

Los agentes de la División de Investigación Criminalística (Divincri) de Tacna lograron la detención de Leonardo Castro Huanca, quien transportaba 9 kilos con 764 gramos de anfetaminas en el terminal terrestre Manuel A. Odría. Las primeras investigaciones apuntan a que el cargamento tenía como destino final el país de Chile, donde existe una alta demanda por este tipo de sustancias.

Según explicó el coronel Enrique Huasasquiche López, jefe de la Divincri Tacna, la droga fue detectada tras un operativo conjunto con personal de Aduanas, que se realizó en el control de Vila Vila. Luego del hallazgo inicial, se procedió con la detención del sospechoso cuando descendía de un bus interprovincial en el terminal terrestre.

"Este cargamento habría sido recogido en Lima y tenía como destino el sur del país. En Tacna no hay un mercado fuerte para estas drogas, por lo que se presume que el objetivo era su paso hacia Chile", declaró el coronel Huasasquiche.

Investigación en curso

La droga incautada es considerada un insumo clave para la fabricación de sustancias sintéticas como el LSD y el éxtasis. La Fiscalía ha ordenado la detención preliminar de Castro Huanca por un plazo de 15 días, mientras se profundizan las investigaciones. Durante los interrogatorios iniciales, el sujeto optó por guardar silencio, lo que ha dificultado conocer la red detrás del tráfico ilícito.

De acuerdo con fuentes policiales, tanto el detenido presentaría antecedentes penales. Se sospecha que sería parte de una organización dedicada al transporte de drogas hacia el sur

"Estamos investigando si su pareja también está implicada. Se han realizado registros domiciliarios y vehiculares para encontrar posibles centros de acopio o rutas de distribución", agregó el coronel.

Presunto vínculo internacional

Las autoridades no descartan que Castro Huanca sea parte de una banda internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas sintéticas, cuyo objetivo sería abastecer el mercado chileno, donde estas sustancias tienen un alto valor comercial.

"Las diligencias aún continúan, pero todo apunta a un movimiento articulado que involucra varias ciudades del país", señaló Huasasquiche.

La droga incautada, valorizada en miles de dólares, representa un nuevo golpe al narcotráfico transnacional que utiliza corredores como Tacna para transportar sustancias hacia Chile. Las autoridades aseguraron que continuarán los operativos en los próximos días para desarticular por completo esta posible red criminal.

A esta incautación se suma la intervención realizada la semana pasada en una vivienda del sector de la Natividad y en el distrito Gregorio Albarracín donde capturaron a cinco sujetos inmersos en la microcomercialización de drogas.