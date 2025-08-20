RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Criticó demora en resolución

Morgan Quero considera tardío el fallo del TC que suspende investigaciones contra Dina Boluarte

El ministro de Educación, Morgan Quero, defendió el fallo del TC a favor de la presidenta Dina Boluarte, y criticó que este llegara a "11 meses de terminar su mandato".

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 20/08/2025

En entrevista con Canal N, el ministro de Educación, Morgan Quero, se mostró a favor del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspende las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, hasta que termine su mandato en julio de 2026.

Durante su participación, Quero criticó que la decisión del máximo intérprete de la Constitución haya llegado "a 11 meses de terminar su gestión", recalcando que Boluarte "nunca se negó a las indagaciones".

"La presidenta nunca se ha negado a las investigaciones. Esta sentencia del TC llega demasiado tarde, faltan apenas 11 meses para que concluya el gobierno de Boluarte. Es grave, porque lamentablemente se ha escrito un capítulo inédito de la historia universal de la infamia, la instrumilación mediática de la injusticia", declaró.

Noticia en desarrollo...

