Morgan Quero considera tardío el fallo del TC que suspende investigaciones contra Dina Boluarte

20/08/2025

En entrevista con Canal N, el ministro de Educación, Morgan Quero, se mostró a favor del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspende las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, hasta que termine su mandato en julio de 2026.

Criticó demora en resolución

Durante su participación, Quero criticó que la decisión del máximo intérprete de la Constitución haya llegado "a 11 meses de terminar su gestión", recalcando que Boluarte "nunca se negó a las indagaciones".

"La presidenta nunca se ha negado a las investigaciones. Esta sentencia del TC llega demasiado tarde, faltan apenas 11 meses para que concluya el gobierno de Boluarte. Es grave, porque lamentablemente se ha escrito un capítulo inédito de la historia universal de la infamia, la instrumilación mediática de la injusticia", declaró.

