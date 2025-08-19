RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Elvis Vergara: "Nadie quería asumir la titularidad de Ética": Declaró tras cuestionamientos por su elección

El reciente elegido presidente de la Comisión de Ética reveló ante medios que asumió esta bancada porque nadie más quería. Además se pronunció sobre el reciente fallo del TC a favor de Dina Boluarte.

Elvis Vergara revela que 'nadie quería asumir' la comisión de Ética
Elvis Vergara revela que 'nadie quería asumir' la comisión de Ética (Fuente: Difusión)

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Elvis Vergara apareció este martes 19 de agosto frente a los medios de comunicación para brindar sus descargos frente a los cuestionamientos por asumir la presidencia de la Comisión de Ética para el periodo anual 2025 -2026.

Elvis Vergara se pronuncia tras presidir comisión de Ética

El reciente elegido como presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Elvis Vergara, dio sus descargos ante los medios de comunicación e indicó que él mismo se presentó como candidato al ver que nadie quería asumir la titularidad de esta mesa para que la bancada no pierda la comisión.

"La bancada de Acción Popular se ha reunido para determinar que congresistas van a una u otra comisión. Nadie absolutamente nadie, quería asumir la titularidad en Ética, entonces yo de manera verbal y escrita, en un chat donde todos interactuamos, si nadie va a asumirla para que la bancada no pierda la comisión, voy a tener que asumirla yo".

Además, se pronunció por los controvertido mensajes de miembros de su misma bancada. Esto, luego de que Acción Popular emitiera un comunicado rechazando la elección de Vergara por considerar que la comisión de Ética debería recaer en alguien "exento de cuestionamientos legales y éticos". El actual presidenta de esta mesa indica que se trata de apariencias. 

"Acción Popular, como todos los partidos, está entrando en estos días en la contienda para poder elegir a los candidatos de senadores, diputados y presidenciales; entonces tenemos a Víctor Andrés a Barrenechea y Julio Chávez, entonces aquí la pugna es por quién queda bien y quién queda mejor"

Vergara se pronuncia por fallo del TC que suspende investigaciones a Boluarte

Durante su descargo a medios, el actual presidente de la comisión de Ética fue interrogado sobre su postura acerca del reciente fallo a favor de la presidenta de la república, Dina Boluarte, que suspende las investigaciones durante su mandato. El congresista Vergara rechazó el reciente fallo e indicó que siendo presidenta debería someterse a las averiguaciones.

"Estamos totalmente en desacuerdo. Todo funcionario y la presidenta con más razón tiene que someterse a todas las investigaciones para poder  aclarar todos los hechos que se le imputan. No podemos de ninguna manera permitir que nadie rehúya a la justicia"

El congresista Elvis Vergara declaró este martes que él mismo tuvo que asumir la presidencia de la Comisión de Ética en el Congreso ya que ningún miembro de su bancada quería asumir su titularidad.

