Descenso de Binacional altera tabla del Clausura: Universitario toma la punta y Cristal pierde puntos

Con el descenso de Deportivo Binacional, el Torneo Clausura 2025 entra en un nuevo capítulo de sorpresas. La tabla de posiciones cambia y Universitario de Deportes toma la punta, mientras Sporting Cristal pierde puntos importantes que había sumado frente al equipo de Juliaca.

Descenso de Deportivo Binacional

Según información del periodista Gustavo Peralta, el Poder Judicial emitió una resolución que impediría a Deportivo Binacional continuar en la Liga 1.

De acuerdo con el reglamento de la Liga 1 2025, artículo 10.4, todos los partidos que disputó Deportivo Binacional en el Torneo Clausura serían anulados si se confirma su descenso. Esto implica que los clubes que sumaron puntos frente a los de Juliaca perderían esos puntos.

Con esta anulación, Sporting Cristal y Cusco FC verían reducidos sus puntajes, mientras que Universitario de Deportes podría posicionarse como único líder del Torneo Clausura 2025, beneficiándose del ajuste de puntos que sufrirían los demás clubes.

Tabla de posiciones del Clausura

Universitario de Deportes : 14 puntos

: 14 puntos Sporting Cristal : 13 puntos

: 13 puntos Cusco FC : 12 puntos

: 12 puntos Garcilaso : 12 puntos

: 12 puntos Alianza Lima : 11 puntos

: 11 puntos Sport Huancayo : 8 puntos

: 8 puntos Melgar : 8 puntos

: 8 puntos Alianza Atlético : 6 puntos

: 6 puntos Chankas : 6 puntos

: 6 puntos ADT : 6 puntos

: 6 puntos Cienciano : 5 puntos

: 5 puntos Comerciantes Unidos : 5 puntos

: 5 puntos Juan Pablo ll : 5 puntos

: 5 puntos Atlético Grau : 4 puntos

: 4 puntos Alianza UDH : 4 puntos

: 4 puntos Ayacucho FC : 4 puntos

: 4 puntos Sport Boys : 4 puntos

: 4 puntos UTC: 1 punto

Comunicado de Deportivo Binacional

El comunicado oficial de Deportivo Binacional no tardó en aparecer. Los directivos del 'Poderoso del Sur' se mostraron en desacuerdo con la sentencia emitida y aseguraron que aún tienen vías legales para revertir la medida.

"La Sentencia de la Sala Civil de Puno no es firme, sino que se encuentra aún pendiente de poder ser impugnada vía Recurso de Agravio Constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Creemos, por muchas razones, que dicha sentencia debe ser dejada sin efecto", señala el club.

Deportivo Binacional añadió: "Creemos, por múltiples razones, que dicha Sentencia debe ser dejada sin efecto, por lo que seguiremos defendiendo en paralelo nuestros derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad".

En ese sentido, la dirigencia de Deportivo Binacional pidió a la FPF respetar los plazos y normas legales, destacando que la resolución judicial aún no es definitiva y que el club debería seguir compitiendo en la máxima categoría.

Con la oficialización del descenso de Deportivo Binacional, el Torneo Clausura 2025 experimenta un ajuste importante en su tabla de posiciones. Universitario de Deportes se coloca en la punta, mientras Sporting Cristal ve cómo se eliminan los puntos que había obtenido frente al 'Poderoso del Sur'.