Descenso de Binacional altera tabla del Clausura: Universitario toma la punta y Cristal pierde puntos

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/08/2025
Con el descenso de Deportivo Binacional, el Torneo Clausura 2025 entra en un nuevo capítulo de sorpresas. La tabla de posiciones cambia y Universitario de Deportes toma la punta, mientras Sporting Cristal pierde puntos importantes que había sumado frente al equipo de Juliaca.
Descenso de Deportivo Binacional
Según información del periodista Gustavo Peralta, el Poder Judicial emitió una resolución que impediría a Deportivo Binacional continuar en la Liga 1.
De acuerdo con el reglamento de la Liga 1 2025, artículo 10.4, todos los partidos que disputó Deportivo Binacional en el Torneo Clausura serían anulados si se confirma su descenso. Esto implica que los clubes que sumaron puntos frente a los de Juliaca perderían esos puntos.
Con esta anulación, Sporting Cristal y Cusco FC verían reducidos sus puntajes, mientras que Universitario de Deportes podría posicionarse como único líder del Torneo Clausura 2025, beneficiándose del ajuste de puntos que sufrirían los demás clubes.
Tabla de posiciones del Clausura
- Universitario de Deportes: 14 puntos
- Sporting Cristal: 13 puntos
- Cusco FC: 12 puntos
- Garcilaso: 12 puntos
- Alianza Lima: 11 puntos
- Sport Huancayo: 8 puntos
- Melgar: 8 puntos
- Alianza Atlético: 6 puntos
- Chankas: 6 puntos
- ADT: 6 puntos
- Cienciano: 5 puntos
- Comerciantes Unidos: 5 puntos
- Juan Pablo ll: 5 puntos
- Atlético Grau: 4 puntos
- Alianza UDH: 4 puntos
- Ayacucho FC: 4 puntos
- Sport Boys: 4 puntos
- UTC: 1 punto
Comunicado de Deportivo Binacional
El comunicado oficial de Deportivo Binacional no tardó en aparecer. Los directivos del 'Poderoso del Sur' se mostraron en desacuerdo con la sentencia emitida y aseguraron que aún tienen vías legales para revertir la medida.
"La Sentencia de la Sala Civil de Puno no es firme, sino que se encuentra aún pendiente de poder ser impugnada vía Recurso de Agravio Constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Creemos, por muchas razones, que dicha sentencia debe ser dejada sin efecto", señala el club.
Deportivo Binacional añadió: "Creemos, por múltiples razones, que dicha Sentencia debe ser dejada sin efecto, por lo que seguiremos defendiendo en paralelo nuestros derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad".
En ese sentido, la dirigencia de Deportivo Binacional pidió a la FPF respetar los plazos y normas legales, destacando que la resolución judicial aún no es definitiva y que el club debería seguir compitiendo en la máxima categoría.
Con la oficialización del descenso de Deportivo Binacional, el Torneo Clausura 2025 experimenta un ajuste importante en su tabla de posiciones. Universitario de Deportes se coloca en la punta, mientras Sporting Cristal ve cómo se eliminan los puntos que había obtenido frente al 'Poderoso del Sur'.