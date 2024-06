Alumno de Ingeniería de Sistemas afirma que ganará S/1.300 cuando se gradúe: "Hay que ser realistas"

20/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito caso donde un joven universitario confesó que a pesar de estudiar Ingeniería de Sistemas no confía en lograr tener un sueldo superior a S/.1,300 debido a la crisis que se vive en el Perú.

Muchos jóvenes logran alcanzar una vacante para estudiar la carrera de sus sueños y con ello poder convertirse en grandes profesionales que los ayude a conseguir un buen puesto de trabajo, con que se permitan ayudar a solventar los gastos de sus hogares.

¿Sueldo realista?

En el material audiovisual, de solo un minuto y seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que un tiktoker identificado con el usuario @hablasobrinoo, en la famosa plataforma china de TikTok, se acerca hasta un joven, quien afirma ser estudiante de una universidad particular y estudia Ingeniería de Sistemas.

Al ser cuestionado sobre cuál es su expectativa salarial, el influencer quedó impresionado por la respuesta porque esperaba que le indique una gran suma por la carrera que cursaba y especialmente por estar interesado en conseguir un puesto en ciberseguridad.

"Siendo sinceros, pienso que un poco más del salario mínimo que sería S/.1,300", comentó el universitario. Seguido a ello, explicó que tiene ese pensamiento tomando en cuenta la "realidad del Perú".

"Hay que ser realistas, estamos en Perú ", se escucha decir en el clip, que generó cientos de comentarios y alrededor de un millón de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en respaldar al joven por "decir una dura realidad" que atraviesan muchos jóvenes en el país cuando egresan de sus carreras. Por otro lado, algunos usuarios lo calificaron como una "persona pesimista".

"Este sí es realista", "nada gente, ciberseguridad paga de 5K para arriba", "soy vendedor, no estudié nada y gano 9 mil soles mensuales", "este sí progresará, no alucina", "este chico me llena de orgullo", "creo que es muy pesimista, ciberseguridad da la hora", "el problema es que buscará trabajo recién cuando egrese", fueron algunas de las principales reacciones de de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un estudiante de Ingeniería de Sistemas afirmó que espera ganar solo S/1,300 debido a que vive en el Perú y sabe la dura realidad que atraviesan los recién egresados.