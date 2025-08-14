RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Niega acusaciones

Madre de Suheyn Cipriani rechaza acusaciones de maltrato y abuso: "No te pintes de víctima"

Betzabeth Noriega rechaza las acusaciones de violencia que su hija, Suheyn Cipriani declaró. Asimismo, respondió a las graves acusaciones que la modelo realizó.

Madre de Suheyn Cipriani estalla contra declaraciones de la modelo.
Madre de Suheyn Cipriani estalla contra declaraciones de la modelo. Composición: Exitosa

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/08/2025

Betzabeth Noriega, madre de la modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani, rompió su silencio el 14 de agosto en un programa de televisión, donde respondió a las graves acusaciones que su hija realizó recientemente en una entrevista televisiva. 

En ese espacio, Suheyn narró presuntos episodios de abuso sexual y maltrato físico sufridos durante su infancia, así como una supuesta falta de respaldo por parte de su madre. Según la modelo, su progenitora habría mantenido una relación con su expareja incluso después de enterarse del abuso.

Niega continuar relación con expareja

Frente a estas afirmaciones, Noriega rechazó tajantemente haber permanecido con su entonces pareja tras conocer los hechos denunciados por su hija. Además, aseguró que sí intentó presentar una denuncia, pero que se vio impedida por la influencia y el poder que, según ella, tenía el agresor.

"Yo si quise poner la denuncia, pero cuando la gente es poderosa no se puede. Me cortaron dos veces los frenos de mi auto. Han sido momentos difíciles", relató. 

@cortostv01 Madre de suheyn sale a la luz #amoryfuego #suheyncipriani #farandulaperuana #fyp ♬ sonido original - Cortos tv01

Descarta agresiones físicas

La madre de Suheyn también negó un episodio narrado por la modelo en el que supuestamente intentó asfixiarla. Pidió públicamente a su hija que no se presente como una víctima en los medios de comunicación. "No te pintes de víctima", expresó.

En medio de su descargo, Noriega también arremetió contra su exesposo y padre biológico de la modelo, cuestionando su actual postura pública. "Ahora el padre se da de gran padre. ¿Me puedes decir por qué? No, no es dolor, es una cosa horrible, eso no tiene nombre", dijo entre gritos.

Reconciliación a distancia

A pesar de las acusaciones y de la tensión que se evidenció en sus declaraciones, Betzabeth Noriega afirmó que perdona a su hija. Sin embargo, señaló que prefiere mantener distancia para evitar futuros conflictos. "Sabes que, hijia, yo perdono, pero ya no te quiero cerca de mí", expresó Noriega.

La polémica entre madre e hija continúa generando reacciones en redes sociales, donde usuarios han expresado opiniones divididas. Mientras algunos piden investigar a fondo las acusaciones de Suheyn Cipriani, otros cuestionan la veracidad de sus declaraciones y respaldan a Betzabeth Noriega. Además, la modelo aseguró que ha perdonado a su madre y que actualmente se encuentra en paz.

Con este nuevo pronunciamiento, el caso suma un capítulo más de enfrentamientos mediáticos que dejan en evidencia una relación familiar marcada por el distanciamiento, los reclamos públicos, profundizando así el quiebre emocional entre ambas partes involucradas.

