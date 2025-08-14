Gobierno de Maduro es 'una organización criminal', asegura secretario de estado, Marco Rubio

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Desde aumentar la recompensa de captura de Nicolás Maduro por 50 millones de dólares hasta calificar su gobierno como una 'organización criminal', esta es la postura desde la Casa Blanca respecto al régimen venezolano.

EE.UU. califica a gobierno de Venezuela como 'organización criminal'

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, comunicó este jueves que el Pentágono ha desplegado una nueva política para combatir el narcotráfico: enviar fuerzas navales estadounidenses al Caribe para luchar contra los cárteles de la droga que navegan por sus aguas. "La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos", aseveró el político.

Ante ello, Rubio asegura que el gobierno estadounidense logrará combatir a los grupos narcoterroristas que operan en la región y que utilizan mar y aire para cometer sus actos ilícitos. Además, calificó de 'veneno' a los estupefacientes traficados.

"Algunos de ellos utilizan el espacio aéreo internacional y las aguas internacionales para traficar veneno a Estados Unidos"

De esta manera, bajo el mandato de Donald Trump, se proveerá el uso de fuerza área y naval contra México y Venezuela al catalogarlas como naciones peligrosas para su seguridad nacional y que permiten el tráfico de drogas. El ensañamiento en sí, se da con el país sudamericano al tener como gobernante a uno de sus rivales políticos, Nicolás Maduro.

Estas declaraciones se dan en medio de un nuevo tratado firmado entre Estados Unidos y Paraguay para reforzar la cooperación entre ambas naciones contra la inmigración y el control de la seguridad nacional.

Ministro del Interior de Venezuela rechaza imputaciones

Ante los calificativos expuestos desde la Casa Blanca, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó los señalamientos de 'organización criminal' y aseveró que "el único cártel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA (Administración de Control de Drogas)".

Respecto al despliegue aéreo y naval que impondrá Estados Unidos , Cabello aseguró que el gobierno liderado por Nicolás Maduro no se quedará atrás y que cuentan, desde ya, con vigilancia marítima.

"Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe (...) que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano", garantizó el ministro de estado.

En la última rueda de prensa brindada desde la Sala de Tratados del Departamento de Estado en Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo y el país venezolano esta gobernado por una 'organización criminal'.