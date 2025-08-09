RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Proyecto Chrysalis: La propuesta ambiciosa que ayudaría a los humanos a conquistar nuevos planetas

Un equipo de investigadores italianos han presentado su proyecto llamado Chrysalis que pretende marcar un hecho sin precedentes. Esta propuesta viajaría por el cosmos en la búsqueda de nuevos hábitas para los habitantes de la Tierra.

Proyecto Chrysalis: La propuesta ambiciosa que ayudaría a los humanos a conquist (Foto: Composición Exitosa)

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 09/08/2025

Un equipo de investigadores de Italia han presentado Chrysalis, un proyecto sin precedentes que se avizora como un parteaguas que marcará un antes y un después en el ámbito la exploración interestelar. Esta audaz propuesta pretende ayudar a los humanos en su afán de conquistar otros planetas.

Chrysalis: Un ambicioso proyecto

Imaginar que se invente una nave capaz de viajar durante siglos y albergar a varias generaciones de personas quizá solo pueda visualizarse en una película de ciencia ficción. Sin embargo, el avance de la tecnología y la ciencia es gigante por lo que estaríamos próximos a presenciar este tipo de objeto.  Al respecto, este es el punto de partida de Chrysalis, el nombre que le han notificado a una nave nodriza concebida para llegar a Alpha Centauri, sistema estelar más cercano al Sol.

Este proyecto italiano, ganador del Project Hyperion Design Competition, presenta una  nave cilíndrica de 58 kilómetros diseñada para albergar hasta 2 miil 400 pasajeros, aunque operaría de forma óptima con mil 500. 

Cabe resaltar, que está construida en capas concéntricas, su estructura albergaría desde entornos tropicales y boreales hasta industrias y almacenes robotizados. Además, su energía provendría de reactores de fusión nuclear, que aún son hipotéticos, y la gravedad artificial se lograría a través de su rotación constante.

Asi es la nave del proyecto Chrysalis
Asi es la nave del proyecto Chrysalis

¿Qué objetivo tiene Chrysalis?

El plan de Chrysalis contempla que entre mil 500 y dos mil 400 personas vivan de forma autosuficiente durante siglos, cultivando alimentos, criando animales y preservando conocimiento y cultura. En esa línea, previo a su  lanzamiento, las primeras generaciones entrenarían hasta 80 años en aislamiento en la Antártida para adaptarse psicológicamente. 

En tal sentido, la gobernanza se apoyaría en inteligencia artificial para garantizar estabilidad social y continuidad entre generaciones, mientras la propulsión estaría a cargo de un motor de fusión directa con helio y deuterio, tecnología aún inexistente.

Cabe indicar, que la construcción del proyecto Chrysalis no se daría inmediatamente debido a que la tecnología necesaria para ello aún no existe. No obstante, sus creadores consideran que este tipo de estudios contribuye a perfeccionar futuros diseños de exploración interestelar. A su vez abre un debate profundo sobre cuál será el destino del ser humano y si este tipo de misiones son una exploración hacia lo desconocido o una huida de un planeta destruido.

De esta manera, Chrysalis se presenta como un proyecto ambicioso con el que los humanos podrían conquistar nuevos planetas marcando un suceso sin precedentes.

