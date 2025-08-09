Proyecto Chrysalis: La propuesta ambiciosa que ayudaría a los humanos a conquistar nuevos planetas

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un equipo de investigadores de Italia han presentado Chrysalis, un proyecto sin precedentes que se avizora como un parteaguas que marcará un antes y un después en el ámbito la exploración interestelar. Esta audaz propuesta pretende ayudar a los humanos en su afán de conquistar otros planetas.

Chrysalis: Un ambicioso proyecto

Imaginar que se invente una nave capaz de viajar durante siglos y albergar a varias generaciones de personas quizá solo pueda visualizarse en una película de ciencia ficción. Sin embargo, el avance de la tecnología y la ciencia es gigante por lo que estaríamos próximos a presenciar este tipo de objeto. Al respecto, este es el punto de partida de Chrysalis, el nombre que le han notificado a una nave nodriza concebida para llegar a Alpha Centauri, sistema estelar más cercano al Sol.

Este proyecto italiano, ganador del Project Hyperion Design Competition, presenta una nave cilíndrica de 58 kilómetros diseñada para albergar hasta 2 miil 400 pasajeros, aunque operaría de forma óptima con mil 500.

Cabe resaltar, que está construida en capas concéntricas, su estructura albergaría desde entornos tropicales y boreales hasta industrias y almacenes robotizados. Además, su energía provendría de reactores de fusión nuclear, que aún son hipotéticos, y la gravedad artificial se lograría a través de su rotación constante.

Asi es la nave del proyecto Chrysalis

¿Qué objetivo tiene Chrysalis?

El plan de Chrysalis contempla que entre mil 500 y dos mil 400 personas vivan de forma autosuficiente durante siglos, cultivando alimentos, criando animales y preservando conocimiento y cultura. En esa línea, previo a su lanzamiento, las primeras generaciones entrenarían hasta 80 años en aislamiento en la Antártida para adaptarse psicológicamente.

En tal sentido, la gobernanza se apoyaría en inteligencia artificial para garantizar estabilidad social y continuidad entre generaciones, mientras la propulsión estaría a cargo de un motor de fusión directa con helio y deuterio, tecnología aún inexistente.

Cabe indicar, que la construcción del proyecto Chrysalis no se daría inmediatamente debido a que la tecnología necesaria para ello aún no existe. No obstante, sus creadores consideran que este tipo de estudios contribuye a perfeccionar futuros diseños de exploración interestelar. A su vez abre un debate profundo sobre cuál será el destino del ser humano y si este tipo de misiones son una exploración hacia lo desconocido o una huida de un planeta destruido.

De esta manera, Chrysalis se presenta como un proyecto ambicioso con el que los humanos podrían conquistar nuevos planetas marcando un suceso sin precedentes.