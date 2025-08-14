Universitario vivió una 'pesadilla' en la Libertadores: Equipo de Fossati cayó goleado en casa ante Palmeiras

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El sueño de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores se convirtió en una pesadilla. Por la ida de octavos de final, el equipo de Jorge Fossati cayó goleado por 4 a 0 en el estadio Monumental de Ate, resultado que lo deja prácticamente eliminado del certamen.

Palmeiras golpeó desde el arranque

No pasó mucho tiempo para que el 'Verdão' imponga condiciones en el partido. A los 7', tras un penal de Matías Di Benedetto sobre Vitor Roque, el central y capitán Gustavo Gómez tomó el balón y la puso en la esquina derecha del golero Sebastián Britos, que no alcanzó a despejar pese a su estirada.

Cinco minutos después, la displicencia en la marca, le permitió al argentino José 'Flaco' López, hacer una pared con Roque y ante la floja reacción de William Riveros, quedó solo ante el arco 'Crema' y no falló en su definición, enmudeciendo el coloso ateño.

Aunque el equipo de Fossati tuvo una leve reacción, con una llegada de Edison Flores bien atajada por Weverton. Poco después de esta acción, llegó el tercero de Palmeiras, con una mala cobertura del paraguayo Riveros que no fue fuerte ante el '9' brasileño. Frente A Britos resolvió con un zurdazo a quemarropa.

Universitario con uno menos desde el 53'

A poco de iniciado el complemento, el encuentro se le complicó al conjunto local por la expulsión de William Riveros. El central realizó una temeraria entrada sobre el tobillo del 'Flaco' López que en primera instancia le valió la tarjeta amarilla. No obstante, tras la revisión en el VAR, recibió la roja directa.

Con pocas chances de revertir el resultado, los cremas trataron de evitar que la goleada sea mayor, pero no tuvieron éxito en su cometido. A 15 minutos del final, López firmó su doblete, aunque con demora en la resolución por un posible fuera de juego revisado que finalmente no existió.

En adelante, el 'Verdão' controló el balón, aparentemente conforme con el resultado, que le da una cómoda ventaja de cara al partido de vuelta. Este se disputará el próximo jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de Sao Paulo, a las 7.30 (hora peruana).

De este modo, Universitario de Deportes hipotecó sus chances de avanzar en la Copa Libertadores, al sufrir una humillante goleada ante Palmeiras como local. El 4-0 lo obliga a una gesta nunca antes vista en la competición, frente a uno de los candidatos al título, que podría regresar al Monumental para la final.