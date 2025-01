Una mujer protagonizó un tremendo escándalo en plena vía pública tras descubrir a su esposo infiel. La joven doctora no dudó en enfrentarlo y al ver que huiría con su auto, decidió colgarse en una de las puertas del vehículo en pleno movimiento.

A través de las redes sociales se difundió un video, que no estaría lejos a ser parte de una película de acción, ya que se ve cómo una esposa toma una radical decisión tras descubrir que su pareja "había sacado los pies del plato".

Dayana Segtowich, una joven doctora, se mostró furiosa y severamente indignada al saber de la infidelidad del "amor de su vida", el empresario Fabricio Segtowich. Aparentemente, no dudó en encararlo y para evitar que escape sin darle una explicación, se colgó de la puerta de la camioneta negra, golpeando el retrovisor mientras su esposo conducía por la avenida Rómulo Maiorana.

Tras los gritos incesantes de Dayana, su esposo detuvo su auto por completo y aparentemente, la empujó para alejarla de él. La doctora abordó el incidente por primera vez publicando una foto de ella en ropa deportiva para sus decenas de miles de seguidores en Instagram.

"Muchas gracias por la hermandad de todas las personas que están enviando mensajes", decía una nota en su historia de Instagram. "¡Las mujeres no lloran, facturan y se levantan!", concluyó.

La joven conocida por su labor en diagnósticos de complicaciones estéticas y biopsias dermatológicas, también aprovechó en agradecer a sus seguidores por el apoyo dado tras el terrible momento que vivió al descubrir la traición.

Por su parte, Fabrício emitió un comunicado público disculpándose por sus acciones: "Estoy profundamente arrepentido. Reconozco mi error y el daño causado", indicó antes de desactivar sus redes sociales, dejando únicamente perfiles falsos en circulación.

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios. Algunos internautas cuestionaron el accionar de la doctora por poner en riesgo su vida al intentar confrontar a su marido por su engaño. Otros usuarios defendieron su derecho a expresar su indignación de la forma que considere correcta.

"El hecho de que él se marche con ella colgada dice mucho. Cariño, él no está enamorado de ti", "no vale la pena arriesgarse así", "un poco de dignidad", "¿por qué te sometes a esa humillación por parte de tu marido?", "¡los hombres como este no cambian!", señalaron en Instagram.