¡Atención! Christian Cueva y Pamela López llegan a un acuerdo por el régimen de visitas a sus hijos

20/08/2025 / Exitosa Noticias

Luego de meses de enfrentamiento mediático, la novela protagonizada por Christian Cueva y Pamela López parece haber encontrado algo de paz. Y es que la trujillana confirmó que acaban de llegar a un acuerdo con el futbolista por el régimen de visitas que tendrá para poder ver a los hijos de ambos.

Así lo indicó la actual pareja de Paul Michael en una entrevista para el programa 'Ponte en la cola'. Sin embargo, la madre de los hijos del jugador de Emelec no pudo dar mayores detalles de esta conciliación ya que es un tema estrictamente privado.

Christian Cueva y Pamela López concilian sobre régimen de visitas

Al ser consultada por Ricardo Rondón, conductor de este espacio de Latina, Pamela López confirmó esta conciliación, pero aclarando que aún quedan varios temas importantes por aclarar con el padre de sus hijos.

Uno de ellos es la pensión de alimentos que debe abonar mensualmente y que ha sido reclamado por la trujillana en los últimos días. Su divorcio es otro de los pendientes, mientras que la denuncia por violencia de género que le interpuso en el 2024 a raíz de todos los hechos que se divulgaron en los medios de prensa.

"La conciliación se ha dado en un ámbito privado, pero es una conciliación por el régimen de visitas, el tema del divorcio, alimentos y los hechos de violencia, aún falta. Lastimosamente no podemos decir nada y es algo que se va manejar en el ámbito privado, lo único que te puedo decir es que llegamos a un acuerdo", indicó.

