"El micro swiftie": Joven graba momento cuando chofer de bus reproduce canción de Taylor Swift durante viaje

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven pasajera grabó el momento en que un chofer de un bus escucha las canciones de la cantante estadounidense Taylor Swift durante su viaje. La usuaria que compartió el clip indicó que "el micro swiftie existe", debido a que en el autobús se reproducía las canciones de la artista en volumen alto, con el fin de que todos los pasajeros escuchen su música.

Cabe señalar que, en el video se observa que la pasajera graba el bus desde el lugar en donde está sentada. Ella está en los asientos que se encuentran antes de la puerta trasera. Es así como en el clip se observa la parte delantera del autobús: Al conductor manejando, a los pasajeros que se encontraban en los asientos de adelante y al cobrador, quien miraba por la ventana las calles que recorría el bus.

Es preciso señalar que, la canción que se reproduce en el autobús es 'Anti-hero' de Taylor Swift, un sencillo que obtuvo el primer lugar en la lista Billboard Hot 100; es decir, ha sido una de las canciones más escuchadas por sus fanáticos durante su carrera musical.

En el video, la usuaria Ariana Zapata Lleyva coloca como titular del video: "El micro Swftie no existe, el micro swiftie", además graba el momento que vivió en un autobús, donde se escucha con claridad la canción de Swift. Este clip fue reproducido más de 200 mil veces y comentado por varios usuarios de la red social de Tik Tok.

Uno de los usuarios comentó que el vehículo en donde viajaba Ariana Zapata Leyva tiene cuatro asientos para "quienes aman RED", un álbum de la cantante Taylor Swift. En esa línea, indicó que una de las pasajeras tenía un polo color "Lavander Haze", este es el título de una canción de Swift.

Asimismo, otros agradecieron al conductor por reproducir una canción de Swift, además por indicaron que les gustaría viajar en ese vehículo.

"No me bajaría", "Cantaría a todo pulmón", "El único micro donde puedo estar feliz", "Quiero estar ahí", "Yo si manejara el corredor rojo", "Yo subí a uno donde sonaba 'All too wall'", "Yo de microbusera", "Y llevan su polo en temática de 'Lavender haze', amé", "Hasta pagaría triple pasaje solo para oír a mi rubia", "No importa a dónde vaya, yo voy", indicaron algunos de los usuarios de Tik Tok.

Además, varios usuarios etiquetaron a sus amigos y familiares para que vean el video en donde un chofer de un bus reproduce una canción de Taylor Swift durante su viaje.