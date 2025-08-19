EE.UU. inicia despliegue de buques de guerra frente a costa marítima de Venezuela, según Reuters

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 19 de agosto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron el lanzamiento de tres buques de guerra a aguas abiertas con el fin de acercarse a la costa marítima de Venezuela, según el medio Reuters.

Gobierno de Trump inicia desplazamiento de buques de guerra

Desde las última calificaciones dadas en la Casa Blanca respecto a que Venezuela estaría gobernado por una organización criminal e incrementar la recompensa contra Nicolás Maduro por 50 millones de dólares, hoy, el gobierno republicano de Donald Trump inició una acción clara contra el país de sudamericano para intentar el tráfico marítimo de droga.

Así, el gobierno de Estados Unidos lanzó tres buques de guerra capacitados en defensa marítima, subterránea y aérea con las siguientes características:

USS Gravely: con tripulación para 312 personas entre oficiales y marinos. Esta equipado con cañones y sistemas de defensa cercana. Ha sido utilizado en operaciones previas como en Oriente Medio y el Golfo de México. Además, cuenta con lanzadores de misiles.

USS Jason Dunham: cuenta con tripulación para 329 personas. Cuentan con sistema de lanzamiento vertical de misiles y cañones de 5 pulgadas.

USS Sampson: Es el más grande de los tres buques, cuenta con capacidad para 380 tripulantes y cuenta con sistemas de lanzamiento verticales MK41. Lanza diversos tipos de misiles y también cuenta con cañones de 5 pulgadas.

Estos tres buques son los mejores equipados y cuenta con una alta tecnología militar. Dentro de sus características esta el sistema de combate AEGIS los permite defenderse de ataques con misiles, ya sean subterráneos o por tierra.

Estados Unidos intensifica lucha contra el narcotráfico

El pasado 15 de agosto, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que el Pentágono había iniciado ya la nueva política de enviar fuerzas navales estadounidenses al Caribe para luchar contra los cárteles de la droga que navegan por sus aguas. Esto, luego que desde la Casa Blanca afirmaran que Venezuela era una nación peligrosa para su seguridad nacional.

De la misma forma, se catalogo a Nicolás Maduro como uno de los más grandes narcotraficantes actuales indicando que la DEA (Administración para el Control de Drogas, en español) había incautado hasta 30 toneladas de cocaína vinculados a Maduro y 7 toneladas vinculadas directamente a él.

