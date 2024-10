Joven firma contrato para NUNCA volver a buscar a su exnovio: "Es por mi bien"

30/10/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven se viralizó en redes sociales al decidir firmar un contrato para no volver a buscar a su exnovio, tanto físicamente como de forma digital. Muchos la aplaudieron por "tener amor propio" y dejar en el pasado su relación tormentosa.

Muchas parejas viven agradables momentos juntos; sin embargo, debido a distintos motivos y circunstancias, el amor que tanto se juraban cambia por completo y deciden que lo mejor es dar por concluida sus relaciones, por más dolorosa que sea la etapa del rompimiento.

Joven decide no stalkear a su ex

Según el material audiovisual, de solo 42 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven, identificada como Naye, se encuentra sentada acompañada de sus amigas. Sin embargo, lo que dejó sorprendidos a todos fue que sostenía en sus manos un contrato para no volver a buscar a su novio y borrar todo rastro de él de su vida digital y material.

Naye detalla que esta decisión no fue impulsivamente, sino el resultado de una profunda reflexión sobre su relación pasada, que aparentemente no la enorgullecía. Con ello, la joven también se comprometió a siempre hacer prevalecer su salud emocional después de una ruptura amorosa.

"Voy a firmar este contrato de no contacto con mi ex. Yo me voy a comprometer a no buscarlo, ni stalkearlo en redes sociales", se le escucha decir a la joven, mientras que una de sus amigas empieza a borrar "toda evidencia" e información que tenía de su ex en su celular.

Se deshace de todos los regalos del ex

Naye también explica en el video que decidió donar los peluches que su expareja le regaló a niños que los necesiten y así no tener más una dependencia emocional que había desarrollado por quien creía amaría por siempre.

"Había generado una dependencia muy fuerte con mi ex. No quiero tenerlo en mi vida si él no está de acuerdo", indicó El clip fue compartido por la cuenta @nayelyasc, en la famosa plataforma china de TikTok.

Asimismo, reveló que en las cláusulas del contrato se informa que si vuelve a tratar de buscar a su ex, la deben internar en el psiquiátrico porque eso significaría que tuvo una recaída.

"Pues no puedo estar con una persona que no me quiere en su vida, no lo puedo obligar a estar conmigo. Es por mi bien, si vuelvo a mandarle mensaje a él, le mandaría mensaje a Ana y me mandarían al psiquiátrico", concluyó.

Reacciones tras insólita escena en TikTok

Como era de esperarse, la escena se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por encontrar una forma de mejorar su autoestima y amor propio.

"Hay que llevarlo ante un notario público para que tenga validez", "que no se rompa hermana, ¡sí se puede!", "fuerza, hermana, lo mejor está por venir", "necesito uno de esos", "solo ocupo unas amigas que me hagan firmar eso para ya entender", "eso es aprender a tener amor propio", expresaron los internautas.

De esta manera, una joven sorprendió al dar a conocer que firmó un contrato para nunca más volver a buscar a su exnovio, luego de que vivió una relación de la que no se siente orgullosa.