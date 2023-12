Ladrón falla al intentar robar celular y fuga con las manos vacías: "Mi primera chamba"

La inseguridad ciudadana ha crecido mucho durante los últimos años en nuestro país y los robos al paso se han convertido en el pan de cada día para muchos ciudadanos. Es así que, un ladrón intentó arrebatarle el celular a una joven pero falló y tuvo que retirarse con las manos vacías.

El video que ha sido ampliamente difundido en redes sociales, lo publicó el usuario Gilbert Sánchez (@gilbertsanchez188 en Tiktok) y al parecer, fue grabado con una cámara de seguridad, por el ángulo del mismo.

El material audiovisual, que está acompañado por el audio viral 'Mi primera chamba', muestra que hay un grupo de personas haciendo cola en una acera; es en ese momento que el ladrón se acerca se sigilosamente a la última mujer de la fila, quien estaba distraída con el celular, e intenta arrebatarle el equipo de las manos.

Para suerte de la joven, el delincuente no sujetó bien el teléfono móvil por lo que se le cayó a la pista y no tuvo tiempo de reaccionar.

Enseguida, la agraviada se acercó para recoger su celular, mientras que el ladrón abordaba una motocicleta en la que uno de sus cómplices lo ayuda a huir de la escena del crimen.

El clip se ha vuelto viral en redes sociales, pues hasta el momento cuenta con 347 mil 'me gusta', casi 3 mil comentarios y más de 16 mil compartidos. Asimismo, muchas personas se burlaron el momento en la sección de comentarios.

Hace algunas semanas, un joven de 25 años fue capturado por la PNP tras robarle el celular a una joven, pero lo sorprendente de este caso es que atribuyó su comportamiento delictivo al "diablo".

"Vi que abrió la puerta, la señora estaba tomándose una selfie, se me vino a la mente, el diablo me atacó, y yo le quité (el celular) (...). Me susurró el diablo, y justo no cerró la puerta. Estoy tratando de cambiar esa parte de mi personalidad", afirmó.