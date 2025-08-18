RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Nueva ley ya se aplica en Barranca: Adolescente procesado como adulto recibe prisión preventiva

El Poder Judicial dicto ocho meses de prisión preventiva contra dos jóvenes acusados de integrar una banda de raqueteros que habría perpetrado violentos asaltos en la ciudad.

Dictan prisión preventiva contra raqueteros. (Composición: Exitosa)

La medida fue solicitada por el Fiscal Adjunto Provincial de Barranca, Dr. Raziel Suárez Macking, quien sustentó la gravedad de los hechos y el riesgo procesal existente. Lo más relevante del caso es que uno de los detenidos es menor de edad, pero en virtud de la nueva Ley que permite que los adolescentes acusados de delitos graves sean procesados como adultos, el juez acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva, convirtiéndose en el primer caso aplicado en la jurisdicción de Barranca.

Sujetos involucrados en asalto con arma blanca

Los investigados fueron identificados como Jhonny Vega Samir (18) y Edgar Yovera Huamán (16). Ambos se desplazaban en una motocicleta lineal de color azul con blanco cuando fueron intervenidos en un operativo con apoyo del Serenazgo. Según la investigación, esta unidad habría sido utilizada en un asalto que dejó como saldo cuatro personas heridas con arma blanca.

Durante la intervención, los sujetos opusieron resistencia, pero finalmente fueron reducidos y puestos a disposición de las autoridades competentes. Las víctimas del atraco los reconocieron plenamente como autores materiales del delito y señalaron que, al momento del robo, fueron agredidos físicamente con cuchillos, lo que les ocasionó cortes y lesiones de consideración.

El Departamento de Investigación Criminal de Barranca corroboró los testimonios mediante diligencias preliminares, sumando evidencias al pedido fiscal de prisión preventiva. La motocicleta también fue incautada como parte de las pesquisas.

Dictan prisión preventiva contra menor de 16 años

La decisión judicial marca un precedente en Barranca. Con la aplicación de la nueva normativa, ya no habrá impunidad para los menores que cometan delitos de alta peligrosidad como homicidios, violaciones o robos agravados con armas. En este caso, el adolescente de 16 años afrontará el proceso penal con la misma severidad que su cómplice mayor de edad.

El Ministerio Público reafirmó que continuará impulsando medidas firmes frente al crimen organizado y la delincuencia común que afectan a la provincia. La población espera que este tipo de sanciones ejemplares contribuyan a frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra a los vecinos de Barranca.

