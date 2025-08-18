Senamhi activa alerta roja por descenso EXTREMO de temperatura en 13 provincias: Valores llegarían a -17°C

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja ante el descenso de la temperatura nocturna para la sierra centro y sur del país. Al menos 13 provincias registrarían temperaturas mínimas que podrían alcanzar hasta los -17°C.

Alerta roja por descenso de temperatura

A través de su página oficial, el Senamhi emitió el aviso N°283 en donde alerta que para el martes 19 y miércoles 20 de agosto se prevé el descenso de la temperatura nocturna, de una moderada a extrema intensidad, en la sierra centro y sur del país.

La alerta roja está emitida solo para el martes 19 donde al menos 13 provincias distribuidas entre los departamentos de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna sufrirán el descenso de la temperatura más extremo. Las 13 provincias son: Arequipa provincia, Castilla y Caylloma, dentro de Arequipa (3); Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro en Moquegua (2); Puno provincia, Chucuito, El Collao, Lampa y San Román en Puno (5); Tacna provincia, Candarave y Tarata en Tacna (3).

#Aviso #SENAMHI #MINAM desde el martes 19 hasta el miércoles 20 de agosto, se prevé el descenso de temperatura nocturna en la #Sierra centro y sur. https://t.co/vdHit79ctO pic.twitter.com/XBXK4YwTOG — Senamhi (@Senamhiperu) August 18, 2025

Para este día, se esperan temperaturas mínimas cercanas a los -5°C en zonas por encima de los 3200 m s. n. m. en la sierra centro y valores próximos a los -17°C en localidades sobre los 4000 m s. n. m. en la sierra sur. Por su parte, se activa una alerta naranja para los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna

Pronóstico de alerta naranja para el 20 de agosto

Para el día miércoles 20, se prevén temperaturas mínimas cercanas a los -2°C en zonas por encima de los 3200 m s. n. m. en la sierra centro y valores próximos a los -14°C en localidades sobre los 4000 m s. n. m. en la sierra sur, pasando de un nivel de peligro extremo a moderado.

Se tiene previsto que los departamentos de Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna mantengan la alerta naranja en 17 departamentos: Arequipa con Arequipa provincia, Castilla, Caylloma y Condesuyos (4); Cusco con Chumbivilcas y Espinar (2); Moquegua con Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro (2); Puno con Puno provincia, Chucuito, El Collao, Lampa y San Román (5); y Tacna con Tacna provincia, Candarave, Tarata y Jorge Basadre (4).

