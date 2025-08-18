Pedro Castillo: PJ rechazó apelación a la prisión preventiva contra el expresidente por delito de rebelión

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Pedro Castillo seguirá en la cárcel. Ello luego que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial rechazara la apelación presentada por la defensa legal del expresidente al fallo que declaró infundado el cese de la prisión preventiva que cumple actualmente en el Penal de Barbadillo.

Como se recuerda, el exjefe de Estado fue acusado por el presunto delito de rebelión luego de intentar dar un golpe de Estado en diciembre del 2022. Aquella vez, Castillo Terrones anunció la disolución del Congreso de la República en un mensaje a la Nación que pasó a la historia.

"Por unanimidad, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechaza recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo Terrones en contra de fallo que declaró infundado el cese de prisión preventiva por el delito de rebelión", indicaron en las redes sociales del PJ.

Pedro Castillo seguirá en prisión

Durante este proceso legal, Pedro Castillo ha manifestado en más de una oportunidad que el Ministerio Público no cuenta con las pruebas suficientes para corroborar el presunto golpe de Estado que dio años atrás.

Por ello, los abogados del expresidente utilizaron como principal argumento en este recurso de apelación, que los fiscales que estuvieron involucrados directamente en su caso, no cuentan con la competencia necesaria para exigir que se le prive de su libertad.

"La medida fue resuelta, luego que hoy en horas de la mañana, el exjefe de Estado a través de su defensa técnica, argumentara que esta medida limitativa fue solicitada por fiscales adjuntos supremos, los cuales, dijo, no tienen competencia para realizar este tipo de pedidos", añadieron en su pronunciamiento.

Acusa ser víctima de juicio político

Durante anteriores audiencias el juicio oral que se lleva en su contra, el exmandatario ha señalado que solo es víctima de una persecución política, negando así cualquier delito. Incluso acusó a todo el sistema de justicia de llevar a cabo un 'juicio político'.

"Soy el presidente de la República secuestrado y un vez más vengo a rechazar lo que en la sesión anterior dijo el Ministerio Público de que yo había entregado armas a la población. Que el señor Castillo ha querido intervenir el sistema de justicia. Rechazo este juicio que es más político que jurídico", expresó semanas atrás.

De esta manera, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial rechazó la apelación presentada por la defensa de Pedro Castillo que permanecerá cumpliendo prisión preventiva en el Penal de Barbadillo.