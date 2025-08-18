Samahara Lobatón responde a mensaje de Youna, tras presentarse en 'El Valor de la Verdad': ¿Qué dijo la influencer?

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón confesó de todo en su reciente presentación en 'El Valor de la Verdad', que involucraron diversos pasajes de su vida desde temas personales e íntimos hasta temas familiares. Una de esas aristas fue la relación que tuvo con su expareja Youna. Al respecto, el barbero no dudó en responderle y contar su versión. Tras ello, la joven influencer no demoró en también pronunciarse.

Youna explota contra Samahara Lobatón

Youna no tomó para nada bien la confesión de Samahara Lobatón sobre que le fue infiel y que él no quería dejarla, además de episodios de violencia y abandono. Debido a ello recurrió a sus redes sociales para romper su silencio.

"Yo si tengo muchas pruebas, te pedí que me mantengas alejado de la televisión muchas veces, así como las veces que intenté separarme de ti durante los torturantes 5 años juntos y ¿mientes diciendo que no me quería ir? Es vergonzoso salir en TV por esto, no te sientas famosa", aseveró en un principio el exnovio de Samahara.

En otra publicación, el barbero reveló que ya queda poco tiempo para que su hija retorne al Perú. Además, reveló que un familiar y él están siendo amenazados.

"Estos son los últimos 4 días con Xianna, a pesar de que mi hijita no se quiere ir porque estamos disfrutando el tiempo juntos, tiene que volver porque un permiso legal pone en riesgo a mi familiar que trajo a mi hija porque desde que llegó, no dejan de amenazarnos. Tengo mucho que contar y que decir sobre lo que estoy pasando, es difícil entender como puede molestarle a alguien ver a su hija feliz", se lee en la publicación de Instagram.

Samahara responde a Youna

Este lunes, Samahara se presentó en el programa 'Ponte en la cola' en el que aprovechó para responderle sin titubeos a Youna. Ahí enfatizó que todo lo que él quiere hablar deberá hacerlo con el abogado de ella.

"Yo no tengo nada que responderle a él. Él, todo lo que tenga que ver conmigo, lo puede ver con mi abogado Wilmer Arica, que él tiene su número. Mi abogado también tiene el número de él. Todo lo que ellos quieran conversar, tiene la línea abierta", sostuvo.

De esta manera, Samahara Lobatón respondió tajantemente a su expareja Youna, luego que el barbero recurriera a sus redes sociales y le lanzara un contundente mensaje tras sus confesiones en 'El Valor de la Verdad'.