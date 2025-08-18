Ignacio Buse ya tiene rival para la qualy del US Open: Tenista peruano enfrentará al 158° del mundo

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El US Open, último Grand Slam de la temporada iniciará, el próximo domingo 24 de agosto, pero los clasificatorios ya comenzaron. El tenista peruano Ignacio Buse debutará este martes 19 de agosto (2:40 hora peruana) frente al austriaco Lukas Neumayer, actual número 158 del ranking mundial.

Buse disputa su cuarta qualy del 2025

Tras no tener éxito en los clasificatorios del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, el representante nacional buscará su revancha y conseguir su primer triunfo y el objetivo de instalarse en el cuadro principal del certamen norteamericano.

La posición que ocupa su rival en el ranking de la ATP no debería ser algo por el que deba confiarse, debido a que ambos registrar un antecedente. En el Challenger de Vicenza, Italia, en mayo de este año, ambos se enfrentaron con victoria para el austriaco en tres sets, por 6-3, 2-6 y 7-6.

#USOpen 🇺🇸 | Este martes 19/08 (2:40 pm - Court 14) Ignacio Buse (136° ATP) debutará en la qualy del último Grand Slam del año 🎾.

👉 Rival: Lukas Neumayer (158°), con ventaja 1-0 en el H2H.

📺 En vivo por Disney+ y Tenis al Máximo TV1.

🔥 Segunda vez que se enfrentan. pic.twitter.com/6c0Ne7K4Sj — Tenis al Máximo (@Tenisalmaximo) August 18, 2025

Sin embargo, en los últimos meses Ignacio Buse ha tenido un mejor desempeño, que le ha permitido ser el 136 del planeta. Su reciente participación en Cancún, en la que alcanzó las semifinales, comprueban su ascenso y que su preparación para la temporada en superficie dura, ha sido positiva.

El camino de Buse al cuadro principal

De conseguir una victoria en la primera ronda ante Neumayer, para 'Nacho' le restarán dos partidos más para instalarse en el cuadro principal. En la segunda instancia le podría tocar el tenista local Tyler Zink o el japonés Rei Sakamoto. Con ninguno tiene enfrentamientos previos y cuentan con peor ranking.

Si lograra superar la R2, en la definición tiene cuatro posibles rivales. El belga Alexander Blockx, octavo preclasificado y 116 del mundo, el brasileño Joao Reis da Silva (230°) con un triunfo y una derrota, el argentino Alex Barrena (229°) a quien venció en su único enfrentamiento o el también belga Kimmer Coppejans (194°).

El cuadro de Buse en la qualy del US Open.

En caso de caer en la última instancia, 'El Colorado' tendría una chance de disputar este Grand Slam como un Lucky Loser. Este beneficio se otorga a un tenista que no se logró clasificar, pero que por su buen desempeño pasa a ocupar la plaza vacante que deja un preclasificado por sufrir una lesión o padecer alguna enfermedad.

De este modo, Ignacio Buse tendrá su debut en la qualy del US Open. El peruano deberá imponer su buen momento ante el austriaco Lukas Neumayer, número 158 del escalafón mundial. De avanzar, tendrá dos desafíos más para instalarse en el cuadro principal.