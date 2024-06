¡Todo por los celos! Mujer pierde el control y prende fuego al auto de su expareja

11/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Trágico. Una mujer perdió el control debido a sus celos al saber que su expareja era feliz con otra, por lo cual, decidió quemar su auto, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

¿Qué pasó?

Muchas parejas demuestran su amor en redes sociales, ya sea a través de fotos o videos. Sin embargo, algunos deciden dar por terminada su relación por distintos motivos especialmente por una traición o infidelidad, con el que arruinan la confianza que se tenían.

A pesar de que algunos deciden rehacer sus vidas con otras personas, sus exparejas parecen no lograr superarlos y protagonizan alarmantes escenas en las calles, como la de una joven identificada como Rosalinda "N", quien aparentemente no soportó enterarse de que el hombre "que amó alguna vez" tenía a otra mujer.

Denuncia por celos

De acuerdo a las escenas difundidas en X (antes Twitter), se ve cómo Rosalinda comienza a rociar gasolina sobre el vehículo de Segundo García y procede a encenderlo hasta que todo quede envuelto en llamas.

Segundo, quien estaba en su casa en la colonia Ladrillera, a través de las cámaras de seguridad se percató del fuego. A pesar de que intentó apagarlo, todo fue en vano teniendo una gran pérdida porque la unidad quedó destruido.

La víctima aseguró que pondrá una denuncia contra su expareja a quien acusó de estar celosa, aunque no dio mayor detalle de lo que la motivó a tener radical acción contra él.

"¿Y la tóxica? Una mujer incendió el auto de su expareja, presuntamente por #celos", se lee en la breve descripción del clip que logró cientos de comentarios y alrededor de un millón de reproducciones.

#NuevoLeón | ¿Y la tóxica?



Una mujer incendió el auto de su expareja, presuntamente por #celos.



El hombre aparece en el #video tratando de apagar el fuego que provocó la mujer pero parece un esfuerzo inútil. pic.twitter.com/8Ibupz9Iqr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la actitud de la mujer por no dejar ser feliz a su expareja, asegurando que lo que tiene no es amor sino "obsesión". Por otro lado, algunos usuarios rechazaron todo tipo de maltrato.

"Qué tóxica", "pobre mi hermano, luego nosotros somos los culpables de todo", "mal... pobre chica... qué culpa tiene", "locaza", "que se atienda, enfermedad mental", "pobre hombre", "qué culpa tiene el auto", "ahora que le reponga la pérdida económica", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer no dudó en prender fuego al auto de su expareja motivada, aparentemente, por los celos.