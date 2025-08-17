Las elevadas tarifas que exigen los streamers peruanos por presentaciones en discotecas

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los populares streamers peruanos están en la mira por sus crecientes exigencias al momento de presentarse en discotecas del interior del país, donde cobran tarifas cada vez más altas y piden desde pasajes en avión hasta estadías en hoteles de tres estrellas. Estos polémicos pedidos han generado curiosidad en redes sociales.

Streamers ahora reinan en discotecas

Convertidos en verdaderos ídolos de la generación Z, los creadores de contenido peruanos no solo arrasan en TikTok y Kick, sino que ahora también dominan la escena nocturna, especialmente en provincias, atraen multitudes y elevan ganancias en cada presentación realizada fuera de Lima.

Ítalo Vivar, de la agencia Corporación Hola Lima, reveló en el programa Magaly TV, La Firme que actualmente " son los streamers los personajes más solicitados para presentarse en las discotecas ".

Aunque muchos no tienen un show propiamente dicho como los cantantes o artistas tradicionales, su sola presencia es garantía de colas kilométricas, selfies, historias, mucha venta de botellas y un impacto inmediato en la convocatoria juvenil que buscan los dueños de discotecas peruanas.

Y como buen fenómeno viral, han desplazado incluso a los populares chicos reality en cuanto a tarifa: " Están cobrando mucho más que los chicos reality ", comentó el representante de eventos de la agencia Corporación Hola Lima.

Insólitas exigencias de los streamers

Los millones de seguidores no solo les dan fama, también poder para poner condiciones. Entre las exigencias más frecuentes solicitadas para una presentación fuera de Lima están los pasajes de avión (ida y vuelta), no solo para el streamer, sino también para dos o tres acompañantes de confianza.

Además, piden hoteles de mínimo tres estrellas y hasta comidas cubiertas. Todo esto aparte del jugoso pago por el show, que suele durar entre 40 y 45 minutos.

"Fuera de gastos, te piden ir con dos a tres personas, viaje en avión, también la estadía", reveló Ítalo Vivar detallando los requerimientos que deben cumplir los empresarios de discotecas si quieren asegurar la presencia de estos íconos digitales que mueven multitudes.

¿Cuánto están cobrando los streamers?

Cristorata : S/12.000

: S/12.000 Valentino : S/8.000 a S/12.000 (show 45 minutos)

: S/8.000 a S/12.000 (show 45 minutos) Diealis : S/12.000

: S/12.000 Zully : S/9.000

: S/9.000 Padre Domingo : S/8.500

: S/8.500 Milenka Nolasco : S/8.500

: S/8.500 Marina Gold: S/7.500

Las elevadas tarifas que exigen los streamers peruanos continúan generando atención en el ambiente de las discotecas. Con cobros que superan los honorarios de algunos artistas tradicionales, figuras del mundo digital vienen siendo contratadas para animar eventos nocturnos bajo acuerdos estrictos y condiciones específicas.