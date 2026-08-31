Se hizo pasar por un conocido EXFUTBOLISTA para comprar un auto y terminó preso: inédito caso

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Inédito caso. Un hombre fingió ser un reconocido exfutbolista para comprar un auto. Usó el nombre del exjugador, pero su identidad quedó al descubierto después de protagonizar un aparatoso accidente.

Compró un auto usando el nombre de un exfutbolista

Un caso ha generado revuelo hasta el punto de volverse viral en las redes sociales. De acuerdo a los últimos reportes, un hombre de 41 años de edad, identificado como César Omar Escala, un electricista, tuvo que responder ante la justicia tras haber usado una identidad falsa para comprar un auto con 4 mil dólares.

Si bien todo hacía parecer que la compra no tenía nada malo, las cosas cambiaron cuando se reveló que el hombre usó dinero falso, pero no solo ello, sino que realizó la operación usando el nombre del reconocido exfutbolista argentino César Carignano, quien demostró sus habilidades deportivas en Colón de Santa Fe.

Medios internacionales revelaron que el Escala acordó la compra de un Ford Mondeo en una estación de servicio de Rafaela y para realizar la operación entregó como parte de pago 40 billetes de 100 dólares, que con el paso del tiempo se descubrió que eran "truchos" y los datos registrados en el contrato no correspondían con la persona que realizó la transferencia.

Descubierto tras chocar el auto: llevado ante la justicia

La denuncia de la estafa y de la utilización de moneda extranjera falsificada se realizó en enero del 2017. A partir de la investigación se logró determinar que César Omar Escala era quien se encontraba detrás de la identidad utilizada durante la compra efectuada el 15 de noviembre de 2016.

La transferencia del Ford Mondeo nunca fue regularizada. Tiempo después de la compra, Escala protagonizó un accidente que hizo que todo el engaño se ponga al descubierto: chocó el auto.

Debido a que el vehículo todavía permanecía registrado a nombre del anterior propietario, la compañía aseguradora se comunicó con el titular registral y le exhibió una fotografía del carnet de conducir de la persona que había sufrido el accidente. De esa forma, el hombre reconoció al comprador: sabía que se llamaba César, pero descubrió que el apellido, el DNI y el domicilio que figuraban en la documentación eran falsos.

Sujeto fingió ser el exfutbolista César Carignano para cometer delito de estafa en Santa Fe.

Preso tras hacerse pasar por exfutbolista y usar dinero falso

Con los datos proporcionados, la investigación pudo avanzar sobre la verdadera identidad del sospechoso. La justicia determinó que Escala se había presentado como César Carignano. Sin embargo, la sentencia no estableció que tuviera algún vínculo con el exfutbolista de Colón ni explicó por qué utilizó su nombre.

Tras los alegatos, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe terminó por sentenciar al hombre con una pena de tres años de prisión efectiva debido a sus antecedentes y a que fue declarado reincidente. El caso quedó marcado y se viralizó rápidamente tras ver que el sujeto de 41 años hizo uso del nombre de un conocido exfutbolista argentino para cometer un delito de estafa.

Así, una operación realizada cas una década atrás terminó con una condena efectiva. Un hombre fue llevado a la cárcel tras comprar un auto haciendo uso del nombre del exfutbolista César Carignano y dinero falso, pero cuya identidad salió a la luz tras chocar el vehículo en Argentina.