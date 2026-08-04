Exfutbolista fue arrestado y enfrenta cargos por presunto tráfico de drogas: Esto se sabe

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un reconocido exfutbolista colombiano fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, y enfrenta cargos por el presunto delito de tráfico de drogas. El caso continúa en etapa judicial.

Arrestan a exfutbolista en Miami: ¿De quién se trata?

De acuerdo a medios estadounidenses como Local 10 News y WPLG, afiliada a la cadena ABC en Miami, se reporta que el exfutbolista colombiano Diego Serna Lopera, recordado por su paso por Cortuluá, Independiente Medellín, Atlético Nacional y varios clubes de la Major League Soccer (MLS), enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.

El exdelantero antioqueño de 52 años de edad, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami por un presunto caso de tráfico de drogas, el pasado 29 de julio. Según registros judiciales dados a conocer recién el lunes 3 de agosto, fue detenido tras hallarse en su poder casi 9 mil pastillas de hidrocodona, un potente analgésico opioide cuyo tráfico está penado.

Las autoridades en Estados Unidos detallaron que la captura de Diego Serna se logró gracias a un aviso previo emitido por autoridades colombianas, que alertaron a la policía norteamericana sobre el cargamento del expelotero. Tras ser abordado por los agentes, el exjugador admitió los hechos de inmediato y se ofreció a colaborar con todas las diligencias.

Diego Serna investigado por presunto tráfico de drogas

El exfutbolista colombiano sostuvo que un conocido pagó su pasaje de avión a cambio de transportar el cargamento y entregárselo a una mujer en la zona de salida del aeropuerto en Miami. Este hecho causó conmoción en el fútbol, ya que tuvo que ser detenido y llevado a un proceso judicial.

Tras comparecer ante un tribunal federal en Miami, Diego Serna recuperó la libertad luego de pagar una fianza de 100 mil dólares y entregar su pasaporte. Asimismo, se le restringió la circulación al Distrito Sur de Florida y también tiene prohibido visitar establecimientos de transporte.

DIEGO SERNA, a former Major League Soccer player for the now-defunct Miami Fusion, is facing federal drug trafficking charges after being arrested at Miami International Airport, Local 10 News has learned. https://t.co/1gACv9lL2U — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 3, 2026

Deberá comparecer ante la justicia el 20 de agosto

Según los registros, está previsto que Diego Serna comparezca de nuevo ante el tribunal federal de Miami para una audiencia de lectura de cargos el 20 de agosto.

Serna jugó con el Miami Fusion entre 1998 y 2001 y fue el máximo goleador histórico del equipo antes de que la franquicia desapareciera un año después de su salida. En 2001 fue incluido en el MLS Best XI, reconocimiento anual a los 11 mejores jugadores de la liga.

La noticia sobre el arresto de Diego Serna en Miami ha causado repercusión en Colombia y entre los seguidores del fútbol internacional. El exfutbolista deberá comparecer ante la justicia por presunto tráfico de drogas.