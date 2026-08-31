Lionel Messi anuncia su RETIRO de la Selección Argentina: "Fue una decisión que dolió"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El astro argentino, Lionel Messi, anunció a través de sus redes sociales su decisión de dar un paso al costado de la Selección Argentina, con la que se consagró como máximo goleador histórico, campeón del Mundial de Qatar 2022 y ganador de dos Copas América.

Esta decisión se produce apenas semanas después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, quien además fue su representante desde los inicios de su carrera profesional.

La carta de Lionel Messi

La publicación fue compartida durante la mañana en su perfil de Instagram, acompañada de una fotografía en la que aparecen tres hojas y un bolígrafo. En el texto, el futbolista deja entrever que tomar esta decisión no fue sencilla y revela que prefirió esperar un tiempo tras disputar la final del último Mundial ante España antes de hacerla pública.

Publicación de Lionel Messi comunicando su retiro de la selección de Argentina (Captura)

Además, Messi dedicó emotivas palabras a la Albiceleste, destacando su entrega durante dos décadas de trayectoria internacional. También agradeció a su familia por acompañarlo en los momentos más difíciles y a todos los argentinos por su apoyo. Finalmente, señaló que, desde ahora, alentará como un hincha más desde afuera, en las buenas y en las malas.

Por último, Messi reveló que escribió el mensaje el pasado 21 de julio, dos días después de disputar la final del Mundial. Asimismo, señaló que el fallecimiento de su padre terminó por convencerlo de tomar esta decisión.

Da indicios de su retiro del fútbol profesional

En otro pasaje de su mensaje, Messi escribió: "Queda poco y se van cerrando etapas", una frase que refleja el momento de su carrera a sus 39 años.

Durante el reciente Mundial, el futbolista ya había señalado en varias ocasiones que las molestias físicas eran cada vez más frecuentes y que su cuerpo no respondía de la misma manera ante la exigencia de la máxima competencia.

Lionel Messi, con la medalla de plata tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

Su paso con la camiseta 'Albiceleste'

Messi disputó 207 partidos con la selección argentina y marcó 125 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la Albiceleste. y 68 asistencias.

Eliminatorias Conmebol: 72 partidos

72 partidos Amistosos internacionales: 61 partidos

61 partidos Copa América: 39 partidos

39 partidos Copa Mundial de la FIFA: 34 partidos

34 partidos Finalissima: 1 partido

Lionel Messi consiguió levantar 4 títulos oficiales con Argentina, entre lo más destacados: Mundial 2022 y Copas América 2021 y 2024

¿Qué sigue ahora para Messi?

Tras anunciar su decisión de dar un paso al costado de la selección argentina, Messi continuará disputando partidos con el Inter Miami, club con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028. Esta fecha podría marcar el momento en que el astro argentino ponga fin definitivamente a su carrera profesional.

Lionel Messi se sumó a las filas del Inter de Miami a mediados del año 2023

De esta manera, Lionel Messi cierra una de las etapas más importantes de su carrera al dar un paso al costado de la selección argentina, dejando como legado su condición de máximo goleador histórico, además de los títulos del Mundial de Qatar 2022 y las dos Copas América conquistadas con la Albiceleste.