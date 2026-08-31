Diana Sánchez revela la razón por la que no continuó en el programa 'Yo Soy' como conductora: "Me han reemplazado"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Como parte de una conversación con la periodista Andrea Llosa, la exchica reality, Diana Sánchez reveló la razón que la motivó a abandonar el programa de canto e imitación, 'Yo Soy' al que perteneció desde su regreso a las pantallas como conductora junto a Franco Cabrera.

Diana Sánchez revela por qué abandonó la conducción del programa 'Yo Soy'

A través de un clip difundido por la cuenta oficial de Andrea Llosa en sus redes sociales, se puede ver el avance de un próximo episodio en el que la periodista conversará con la modelo y exchica reality, Diana Sánchez. Durante la entrevista, se aborda el tema de su salida del programa de televisión enfocado canto e imitación 'Yo Soy', en el que era conductora junto a Franco Cabrera.

"No. Te voy a contar, ya que no te he contado. Me fui, sí, porque nosotros hemos hecho todo un trabajo, tanto de inversión, tiempo, médico, investigación. Mi esposo tiene leucemia y durante los años que pensábamos que podíamos ser papás, fue cuando exactamente apareció su enfermedad", expresó la conductora.

En un momento de sinceridad, la excombatiente afirmó que la razón está asociada con su deseo de convertirse en madre próximamente junto a su esposo. Incluso, reveló detalles del proceso que vienen atravesando desde que su pareja fue diagnosticado con leucemia.

"Luego pasaron los años y el doctor nos llamó y nos contó que este medicamento, con la información que han ido viendo en otros pacientes, no afecta tanto en la cuestión de la pareja", indicó.

@andreallosaoficial Diana Sánchez en mi podcast "La Capilla". Puedes suscribirte (gracias) a mi canal de YouTube en el link que está en la bio de mi perfil. Entrevista completa el martes a las 8 de la noche. 🔥🤗 ♬ sonido original - Andrea Llosa

De acuerdo lo difundido en el video, este fue el motivo que orilló a Diana Sánchez a tomar un vuelo y retornar a su hogar junto a su esposo en Estados Unidos para quedar embarazada de manera natural.

"Entonces me dieron banderita blanca y Diana se fue corriendo a practicar. La práctica no funcionó. Hemos hecho toda la fecundación y ese proceso lo hice cuando me fui", añadió.

En ese sentido, Andrea Llosa retomó el tema de su anterior puesto de trabajo al afirmar que Sánchez ha sido reemplazada, a lo que ella le respondió: "Me han reemplazado, chica...". Este comentario estaría asociado por la reciente incorporación de Alicia Mercado en el programa como conductora en el lugr que solía tener la exchica reality.

Finalmente, las declaraciones de la exconductora Diana Sánchez sobre su salida del programa de televisión 'Yo Soy' se dio por su deseo de convertirse en madre junto a su esposo.