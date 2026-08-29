Heladera y emolientera protagonizan batalla de 'farmear aura' y causan furor en redes: "Batalla épica"

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Cada cierto tiempo, las redes sociales incorporan nuevas expresiones que empiezan a repetirse en vídeos, comentarios y publicaciones hasta hacerse reconocidas para buena parte de los usuarios. TikTok es una de las plataformas donde este tipo de términos se extiende con mayor rapidez y las personas se preguntan cada vez más por su verdadero significado.

Tal es el caso del fenómeno viral 'farmear aura' en el que las personas se enfrentan para demostrar quién tiene más aura: quién resulta más espectacular, quién ejecuta mejor un gesto, quién consigue imponerse con una pose, un movimiento o una referencia que los demás reconocen al instante.

Así, en las redes sociales viene circulando un video en el que una gran cantidad de personas, en su mayoría jóvenes asi como niños forman un círculo en un parque y en medio una señora que se gana la vida vendiendo la tradicional bebida emoliente y otra fémina que se dedica a la venta de helados llaman la atención porque se han sumado a este trending.

La batalla de 'farmear aura' entre una heladera y emolientera

En el material audiovisual se observa a ambas mujeres realizando gestos con sus brazos y rostros mientras un joven, que aparentemente realiza el papel de árbitro de la 'pelea' les brinda instrucciones para que desarrollen de manera óptima su contienda de 'farmear aura'.

Mirándose de frente y con la risa en el rostro realizan la popular pose del farmeo denominada 'six-seven' que consiste en que la mano se extiende con la palma hacia abajo a la altura del pecho y se balancea de lado a lado en el clásico ademán de "más o menos".

Además, intercambiaron sus gorras desatando la ovación del público presente y demostrando que hasta los adultos pueden sumarse a una tendencia que en su mayoría lo realiza la juventud.

¿Qué es 'farmear aura'?

El término, que al principio resulta muy extraño, fusiona dos ideas centrales de la cultura digital: la palabra 'farmear' proviene del inglés to farm (cultivar, granjear), y en los videojuegos se usa para describir la acción de repetir tareas con el objetivo de obtener recursos, experiencia o puntos para mejorar un personaje.

Llevado al lenguaje de internet, significa hacer cosas que "te dan puntos de aura". Si haces algo que te hace ver más seguro de ti mismo, auténtico, interesante o cool ante los demás, estás 'farmeando aura'. Pero si alguien intenta parecer misterioso, interesante o espontáneo y el resultado termina siendo incómodo, se puede decir que 'perdió aura'.

Es así que, en Perú una vendedora de emoliente y otras que comercializa helados se volvieron virales en las redes sociales al sumarse al viral denominado 'farmear aura' causando gran furor en las personas que las observaron y a su vez en el ciberespacio.