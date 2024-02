¡Terrorífico! Pareja reserva hotel para su luna de miel y descubren que son los únicos alojados

08/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

¿Te imaginas planear con tu pareja unas vacaciones soñadas en un lujoso hotel en México por tu luna de miel, y que estas resulten en una experiencia terrorífica? Eso le pasó a Cameron Jensen y su esposa, que descubrieron ser los únicos alojados en un recinto vacacional.

Jensen y su pareja viajaron hasta Los Cabos, unas islas paradisiacas en medio del caribe, reservando una habitación en el Grand Velas Boutique, un lujoso hotel de cinco estrellas donde los precios de cuarto ascienden hasta los 1150 dólares por noche.

Sin embargo, lo que debía ser una velada de ensueño rápidamente preocupó al matrimonio, pues se percataron que no había nadie más en el hotel con ellos, a pesar que este era realmente grande.

Esta situación fue grabada y publicada en un video de TikTok, que ya cuenta con más de siete millones de reproducciones.

Confusión en todos lados

Jensen relata que si bien al inicio la situación no parecía grave y hasta se tornó positiva, con el paso del tiempo comenzó a preocupar a la pareja, pues se encontraban pensando que tal vez el servicio del hospedaje no era el que promocionaba.

"Al principio, empezó como una broma... pero parece más un episodio de Black Mirror. Era bastante genial hasta que dejó de serlo. Me encontraba por la noche recorriendo todo el lugar tratando de encontrar a alguien", señaló.

Lo peor de todo fue cuando el matrimonio se percató que tanto la comida y las instalaciones del hotel se encontraban en perfecto estado. Esto los llevó a preguntar al personal del establecimiento sobre las personas. Fue allí cuando la situación se descontroló, pues los trabajadores se contradecían mutuamente.

"Las respuestas han variado desde: '¿De qué estás hablando? ¿Está lleno?', a 'construcción', a 'es temporada baja'", puntualizó Jensen.

Final inesperado

Sin embargo, la experiencia de la pareja dio un giro de 360 grados cuando estaban retirándose del hotel, sobre todo al ser detenidos por el personal del mismo.

Al ritmo de una banda que entonaba una romántica balada, miembros del staff sacaron un cartel que decía: "You are not alone" (No están solos)". Esto, dejaría en claro que se trataba de una broma. ¿Con qué motivo? Aparentemente para hacer sentir especial al matrimonio en un momento especial.

Este fue el final feliz de una pareja que acudió a un hotel de México para pasar su luna de miel, pero encontró el establecimiento vacío en un inicio.