César Sandoval: Titular del MTC participará en el XV Congreso Internacional del Espectro en Colombia

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo estará fuera del país del 25 al 28 de agosto debido a un viaje oficial que realizará a Bogotá, República de Colombia.

Su salida del territorio nacional fue oficializado a través de la Resolución Suprema N.° 176-2025-PCM, publicada este domingo 24 de agosto en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Motivos del viaje oficial

De acuerdo con el dispositivo, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) participará en la jornada denominada: "XV Congreso Internacional del Espectro" , a realizarse los días 25 y 26 de agosto en la capital colombiana.

Asimismo, el dispositivo menciona que el secretario general de la Comunidad Andina invitó al titular del MTC a participar en el lanzamiento del proyecto turístico "Caminos Andinos". Además, fue invitado a participar como panelista en el panel 3 del III Foro Andino de Transporte Aéreo "Conectando Oportunidades en la Región", a realizarse el 27 de agosto.

La resolución destaca que la participación de Sandoval Pozo será para conocer las tendencias globales en la gestión del espectro, abordar los desafíos de nuevas tecnologías emergentes como 5G, el internet de las cosas, la conectividad satelital y su aplicación al transporte, así como fortalecer la cooperación regional y promover la planificación sectorial orientada a la reducción de brechas digitales y de conectividad.

Asimismo, los eventos permitirán posicionar al Perú como un actor relevante en la integración regional en materia de transporte aéreo y turismo sostenible, además de consolidar el liderazgo institucional en la formulación de políticas públicas que vinculen conectividad, transporte y turismo como ejes estratégicos para la reducción de brechas de accesibilidad, la dinamización de las economías locales y el desarrollo social del país, siendo estos, objetivos del MTC.

Resolución Suprema N.º 176-2025-PCM.

Pasajes aéreos y viáticos serán asumidos por los organizadores de los eventos

Según el texto, los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán asumidos por los organizadores de los eventos, de esta manera, no se generará gastos al Tesoro Público.

Por su parte, la norma precisa que es "interés nacional e institucional" autorizar el viaje del ministro de Transportes y Comunicaciones, a fin de que participe en los referidos eventos en tierras colombianas.

Debido a su viaje oficial, el ministro el Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, se encargará de reemplazarlo en el cargo, en cumplimiento del Decreto Supremo N.° 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Finalmente, la resolución suprema fue refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Eduardo Arana.