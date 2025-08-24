Atención: Indeci informó que aumenta a 112 los puertos marítimos cerrados en todo el litoral por continuidad de oleajes

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 112 puertos marinos de todo el litoral se encuentran cerrados por la presencia de fuertes oleajes de ligera a fuerte intensidad.

112 puertos cerrados por fuertes oleajes

La noche del sábado 23 de agosto, Indeci informó que a través de un reporte emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú, se ascendía a 112 los puertos que permanecen cerrados por los fuertes oleajes presentados en la costa peruana.

Ante la ocurrencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad, se indicó que este fenómeno continuaría hasta el miércoles 27 de agosto, según el aviso oceanográfico N.º 38 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV). Estos son los terminales marítimos cerrados hasta el momento:

En el litoral norte están en esa condición los puertos Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yetly San pedro), Bayóvar, Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B) STI Salaverry Terminal Internacional, Malabrigo, Pimentel, Paita, Eten, Pacasmayo y Morin; las caletas Lobitos, San Pablo, Chullillache, Matacaballo, Constante, Parachique, Las Delicias (Paita), Puerto Rico, Colán, Tierra Colorada, Yacila, Islilla, Tortuga (Paita), San José, Santa Rosa, Guadalupito, Cherrepe, Magdalena de Cao, La Barranca y Huanchaco; los terminales Multiboyas Punta Arenas, Negritos, Colán, Eten y Salaverry; Ensenada Sechura; Muelles Carga Líquida Petroperú, Híbrido MU2 y Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry.

En el centro se encuentran cerrados los puertos Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico, Supe, Huacho, Chancay, Cerro Azul, San Nicolas, Tambo de Mora y San Juan; las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, La Gramita, Tortugas (Chimbote), Vidal, Carquín, Végueta, San Andrés, Lagunillas, El Chaco, Laguna Grande, Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala y Puerto Viejo; Zona Norte "A" (Pampilla 1, 2 y 3), Zona Norte "B" (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte "C" (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas), Zona Centro (bahía Callao (rada Interior y Exterior) y muelle Grau) y Zona Sur (multiboyas Conchán y muelle Unacem Lima); los terminales Multiboyas Chimbote, Paramonga y BPO; Terminales portuarios Chimbote Muelle N° 1 y N° 2, LNG Melchorita, Paracas y Multiboyas Petroperú; Muelle Portuario Sider"C" (Chimbote), Muelles1 y 2 (TPMC); Bahías Chorrillos, Ancón y Pucusana; además del Terminal Marino Pisco Camisea (Pluspetrol).

En el sur figuran los puertos Matarani (muelle Ocean Fish) y Punta Picata; las caletas Atico, La Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila; los terminales Multiboyas Mollendo, Monte Azul, Petroperú, TLT y Tablones; los terminales portuarios Tisur (muelles 1A y 1B), Tisur (muelle "C"), Tisur (muelle "F"), Marine Trestle Tablones; los muelles Enapu (Ilo), Engie, Fiscal Ilo y SPCC (Patio Puerto); así como también el Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo.

Medidas de protección ante fuertes oleajes

Indeci y autoridades recomiendan a población costera, operadores portuarios y pescadores tomar las precauciones y seguir el canal oficial de la institución para evitar accidentes o daños materiales. Además, piden no exponerse al litoral y retirar embarcaciones a tierra firme.

Han ascendido a 112 los puertos marítimos cerrados por la presencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad en el litoral peruano. Se estima que el fenómeno permanezca hasta el 27 de agosto.