Joven llora porque sus padres no aceptan su relación con su novio ladrón: "Roba para mí, yo lo amo"

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un video que circula en redes sociales ha puesto en el ojo de la tormenta a la joven dominicana Vida, quien entre lágrimas defendió su relación con su novio ladrón. La grabación generó comentarios diversos, ya que asegura que su pareja siempre comparte parte de lo que sustrae, mientras sus padres insisten en que esta relación no es buena para su futuro.

Joven defiende su relación con su novio ladrón

En el video viral, Vida aparece llorando mientras justifica las acciones de su novio, quien según sus padres, está vinculado a constantes robos en su vecindario. La joven asegura que, a pesar de los delitos, su pareja siempre le comparte parte de lo que sustrae, lo que para ella es una prueba de amor y compromiso.

"Mi mamá no me deja estar con mi atracador, mi delincuente. Yo lo amo y ella dice que yo no tengo un futuro con mi delincuente, pero yo lo amo a ese muchacho. Ese niño roba para mí, claro que yo tengo un futuro con él. El otro día se metió a donde la vecina y se llevó dos teléfonos, ¿Y qué hizo? Me trajo la mitad de eso", se escucha decir a Vida en la grabación.

Sus padres, preocupados, han expresado su rechazo frente a la relación, temiendo que su hija pueda verse envuelta en la misma dinámica delictiva. La madre y el padre de Vida insisten en que la joven podría arruinar su futuro si continúa vinculada con alguien que tiene un historial de robos y otros delitos.

La situación se complica aún más por las afirmaciones de la joven sobre los planes de su pareja. Vida aseguró que iba a vivir con él y que él le prometió cometer otro robo con el objetivo de construir un hogar juntos.

"Él me dijo que iba a robar un banco para construirme una casa. Y mi mamá no lo quiere porque él es ladrón, pero yo lo amo porque es mi delincuente", agregó en la grabación.

Reacciones en redes sociales

El video ha circulado ampliamente en redes sociales, provocando reacciones encontradas. Algunos usuarios cuestionan la postura de Vida y la forma en que defiende a su pareja, mientras que otros consideran que sus padres solo buscan protegerla y que su oposición podría estar limitada a cuidar su bienestar.

