Mujeres protagonizan violenta pelea por un asiento en bus de transporte público: "¡Bájenlas, por favor!"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

En México, un bochornoso episodio ocurrido en un bus de la ruta Lagos de Puente Moreno dejó claro que la paciencia de los usuarios tiene límites. La pelea entre dos mujeres por un asiento desocupado involucró a pasajeros que intentaban mediar y puso en evidencia la tensión que se vive a diario en el transporte público de Veracruz.

Mujeres pelean por un asiento en bus

Todo comenzó como un viaje rutinario en un bus de transporte público, saturado y con muchos pasajeros de pie, como suele ocurrir en horas pico.

La repentina disponibilidad de un asiento provocó que dos mujeres iniciaran una disputa verbal que escaló rápidamente. Gritos, empujones y golpes marcaron los primeros segundos del altercado, dejando a más de uno sorprendido.

Entre los afectados se encontraba un joven pasajero que, por intentar evitar la confrontación o simplemente por mala suerte, terminó en medio del forcejeo.

La situación se volvió caótica en cuestión de segundos, con los demás usuarios observando entre risas, comentarios y pedidos de que las mujeres bajaran de la unidad. Las protagonistas continuaron la pelea mientras el joven intentaba resguardarse.

El conductor del bus de transporte público recibió múltiples gritos de los usuarios, quienes pedían que interviniera para restaurar el orden y garantizar la seguridad de todos.

"¡Bájenlas, por favor!", se escucha en varias partes del video, que rápidamente se viralizó en plataformas digitales acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Hasta el momento, la empresa propietaria del autobús no se ha pronunciado sobre el altercado, y aún no se ha confirmado si el conductor actuó según lo solicitado por los pasajeros ni si hubo reporte formal a la policía para iniciar una investigación.

Reacciones en redes sociales

El video viral de la pelea en el bus no tardó en generar todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales. Muchos aprovecharon para opinar sobre la situación y la actitud de las protagonistas, dejando comentarios como:

"Como les gusta hacer problemas por nada, yo si no hay asiento desocupado me voy parada", "Si quitan los asientos de los metros, caben más personas, de nada", "Ni siquiera se sientan porque lo necesitan", "Si no, para ver cómodamente el celular", "Dios mío, parecen niñas, una de ellas tiene que pararse y punto".

Lo que parecía un viaje normal terminó convertido en un verdadero espectáculo dentro de la unidad. Mujeres protagonizan violenta pelea por un asiento en bus de transporte público, y entre empujones, gritos y forcejeos, varios pasajeros resultaron afectados.