Tren Lima-Chosica: MTC evalúa recorte de plazo para el inicio de operaciones

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro César Sandoval, titular del MTC, también reiteró que deben haber estudios y planificación para brindar seguridad a los usuarios y que el inicio de una marcha blanca aún no está previsto.

Plazos podrían acotarse

Durante el inicio de la cuarta mesa técnica para la puesta en marcha del Tren Lima-Chosica, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, indicó que los plazos para el inicio del recorrido podrían acotarse.

Este anuncio se logra luego de la reciente incorporación de especialistas del Colegio de Arquitectos del Perú y del Colegio de Ingenieros a las conversaciones que dan información técnica necesaria para evaluar las diversas propuestas.

"Lo cierto es que hemos coincidido todos en que el mecanismo podría acortarse, pero también hemos coincidido todos en que debe haber estudios, planificación y normativas claras para sacar adelante lo que todos podemos", indicó el titular del MTC.

Asimismo, el ministro Sandoval espera que ahora que la Municipalidad de Lima envíe sus representantes a la mesa técnica pues indicó que es necesario acortar los plazos. Sobre el proyecto y el concesionario, indica que se encuentran en proceso de revisión de la adenda correspondiente.

Ministro descartó el inicio de una marcha blanca

Luego que la alcaldía de Lima anunciar la marcha blanca del Tren Lima-Chosica, el ministro de Transportes y Comunicaciones indicó que esta posibilidad esta descartada por la falta de un operador, requisitos técnicos y una estructura concluida.

"Se ha descartado totalmente una marcha blanca porque para que ocurra eso tiene que haber un operador y no hay operador; tiene que haber una obra concluida y no hay una obra concluida. Entonces, todos coincidimos que es necesario planificar y hacer estudios", remarcó.

El ministro Sandoval indicó que el tiempo establecido por el ministerio y concesionarias sería de aproximadamente 36 meses y descartó que se un decreto de urgencia por no reunir los requisitos para este carácter. Así, el gerente general de la Empresa Ferrovía Central Andina, Jaime Blanco, indicó que se debe hacer una evaluación de los coches.

"se tiene que hacer una evaluación primero de los coches y las locomotoras. No podemos sacar los coches y las locomotoras a la vía férrea sin haber hecho una evaluación previa del material rodante", indicó.

