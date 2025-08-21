Alfred Date: Esta es la historia del hombre de 110 años que pasó sus últimos días tejiendo chalecos para pingüinos

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Alfred Date, fue conocido como el hombre más longejo de Australia, él decidió dedicar sus últimos días a un acto de amor inesperado. A los 110 años, cogió sus agujas y comenzó a tejer diminutos chalecos para pingüinos rescatados tras un derrame de petróleo.

El inicio de los chalecos para pingüinos

Todo empezó cuando en 2013 la Fundación para los pingüinos de Phillip Island buscaba voluntarios en Nueva Zelanda y el sur de Australia para ayudar a estos animales que habían sido perjudicados por derrames de petróleo.

En tal sentido, a sus 110 años, cuando muchos hubieran optado por el descanso, Alfred Date respondió a este llamado y decidió ofrecer las habilidades para tejer que había perfecccionado durante más de 80 años. Empezó a tejer en 1932 cuando hizo una chompa para su sobrino recién nacido y no tuvo problemas para adaptar sus creaciones a este tipo de aves.

Las enfermeras que lo atendían en el hogar para ancianos en el que vivía le proporcionaron a Alfred los materiales y comenzó a tejer para los pingüinos afectados. Cabe resaltar que durante esa época los pingüinos pequeños se topaban con varios derrames de petróleo y culminaban afectados, razón por la cual los chalecos ayudarían en su protección.

Cada prenda no solo mantenía protegidos del frío a los pingüinos, sino que también evitaba que ingieran aceite al limpiarse. En lugar de pasar sus últimos días en silencio, Alfred Date dejó un legado de ternura y compasión, demostrando que nunca es tarde para hcer del mundo un lugar mejor.

El adiós a Alfred Date

El impacto de los chalecos de lana fue profundo y salvaron a innumerables pingüinos. Esta iniciativa atrajo la atención mundial con tejedores de todo el mundo. Lastimosamente, Alfred falleció en 2016 y la fundación a la que ayudó se despidió de él emotivamente.

"El Sr. Date fue un maravilloso contribuyente al programa "Tejidos para la naturaleza", y nos proporcionó muchos chalecos de lana para proteger a los pequeños pingüinos de Phillip Island en caso de un derrame de petróleo. Nos sentimos muy privilegiados de haber jugado un pequeño papel en los famosos e increíblemente ricos 110 años de vida del Sr. Date, concluyeron".

De esta manera, Alfred Date, el hombre que fue conocido por ser el más longejo de Australia, decidió pasar sus últimos días tejiendo pequeños chalecos para pingüinos que fueron perjudicados por derrames de petróleo en el año 2013.