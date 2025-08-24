Benedicto Jiménez: Condecoran con medalla Defensor de la Democracia, en grado de Gran Cruz, al exjefe del GEIN

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Gral. PNP (r) Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, fue distinguido con la medalla "Defensor de la Democracia", en grado de Gran Cruz, en su condición de miembro del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional del Perú.

El reconocimiento institucional otorgado por el Gobierno del Perú, así como a otros 912 personas, es por su valiosa participación en la captura de altos mandos terroristas, las cuales permitieron "la preservación, fortalecimiento y la restitución del sistema democrático a nivel regional o nacional, demostrando valor y sacrificio superiores al cumplimiento del deber que implicaron riesgos para sus vidas".

Destacan labor heroica por la pacificación del Perú

La Resolución Suprema n.º 175-2025-PCM, publicada el sábado 23 de agosto en el Diario Oficial El Peruano, reconoce la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), así como de los comandos y mineros del Operativo Chavín de Huántar, los Comités de Autodefensa y ciudadanos civiles que lucharon por la pacificación nacional.

El general PNP (r) Benedicto Jiménez, en su condición de miembro del GEIN, fue condecorado junto con otros 912 peruanos que participaron activamente, desde distintos frentes, en la lucha contra el terrorismo.



🗞️ Más detalles ➡️ https://t.co/M1P0fKXlyr pic.twitter.com/SxKSK9oups — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) August 24, 2025

Tras la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto del Consejo de Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia" por parte del Comité Evaluador que lo integran el presidente del Consejo de Ministros, quien lo preside, y los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y Justicia y Derechos Humanos, fue aprobada la selecta lista de galardonados.

Dicho acto fue aprobado el 19 de agosto último, mediante Acta de Sesión del Consejo de la Condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia". Vale destacar que, el reconocimiento por parte del Estado peruano fue celebrado por unanimidad.

Ascendido a general

Este no es el último reconocimiento que ha recibido, el 16 de julio último fue ascendido al grado de general de la PNP por encabezar la captura del terrorista Abimael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso, en septiembre de 1992.

El ascenso excepcional por acción distinguida fue oficializado a través de la Resolución Suprema N.º 187-2025-IN, previa evaluación por parte de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El reconocimiento se dio en el contexto donde su salud se encontraba deteriorada. Cabe señalar que, el 1 de julio último había sido internado en el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú debido a complicaciones cardíacas.

De esta manera, el líder de la denominada "Captura del Siglo" es reconocido como defensor de la democracia. La resolución suprema fue refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Eduardo Arana.