Increíble hallazgo en Costa Rica: Registran el primer tiburón nodriza naranja del mundo

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un increíble hallazgo se ha suscitado en las costas de Costa Rica, luego que un inusual tiburón con una brillante tonalidad anaranjada fuera capturado. El hecho sorprendió a pescadores de la zona así como a científicos por la extraña apariencia del animal.

Tiburón anaranjado

El espécimen de aproximadamente dos metros fue capturado en agosto de 2024, en medio de una excursión deportiva cerca del Parque Nacional Tortuguero, a 37 metros de profundidad.De acuerdo a fuentes costarricenses afirman que tras observar el inmenso animal y al percibir que era una especie tan única y especial, decidieron por devolverlo al mar.

El inmenso animal tenía un color tan brillante que es atribuido al xantismo o xantocromismo, una rara alteración genética que provoca una excesiva pigmentación, normalmente de color amarillo o anaranjado por falta del pigmento rojo en pocas especies.

También, cabe la posibilidad que este tipo de tiburón sea albino, ya que se podía observar que sus ojos eran de una tonalidad blanca por completa, sin iris visible. Razón por la cual los científicos consideran que podría tratarse de un caso de combinación de xantismo y albinismo.

Cabe resaltar que, de acuerdo a los biólogos este es el primer caso documentado de xantismo en tiburones nodriza y sobre todo en el Caribe. entre peces cartilaginosos como tiburones, mantarrayas y rayas. De igual manera, se cree que el pigmento del color y los ojos de tez clara pueden incrementar la visibilidad frente a depredadores, reduciendo de esta manera sus probabilidades de supervivencia.

El hallazgo fue publicado en la Revista Marine Biodiversity

Registrado internacionalmente

Garvin Watson y el pescador Pablo Solano fueron quienes realizaron la captura en Barra de Parismina, según DW. Además, cabe precisar que este hallazgo fue documentado por la Universidad Federal de Río Grande y publicado el pasado 1 de agosto en la Revista Marine Biodiversity. Sin embargo, medios internacionales han resaltado la noticia en los últimos días debido a la condición genética del animal.

De otro lado, en diálogo con el medio CR Hoy, la bióloga Natalia Corrales, de la Universidad Nacional (UNA) resaltó la importancia de oficializar este hallazgo por ser "algo fuera de lo compun" y aclaró que en el país se han registrado descubrimientos similares.

De esta manera, increíble hallazgo se ha suscitado en las costas de Costa Rica, luego que un inusual tiburón con una brillante tonalidad anaranjada fuera capturado. El hecho sorprendió a pescadores y científicos por la extraña apariencia del espécimen.