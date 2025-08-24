Grupo Gloria promueve el deporte y la vida saludable con participación en maratón

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Más de un centenar de colaboradores del Grupo Gloria participaron en una destacada jornada deportiva, reafirmando el compromiso de la empresa con el bienestar y el estilo de vida saludable de su equipo humano.

Más de 140 runners del Grupo Gloria presentes en maratón

En total, cerca de 140 runners de distintas áreas de la compañía se sumaron a la maratón, mostrando no solo disciplina y resistencia, sino también el espíritu de unidad y trabajo en equipo que caracteriza a la familia Gloria.

El presidente ejecutivo del Grupo Gloria, Claudio Rodríguez, destacó que esta iniciativa refleja los valores de la organización y señaló que para participar en este tipo de eventos es necesario tener una buena alimentación previa que permita a las personas rendir en su máximo potencial.

"Nos hemos pasado la voz. Han sido cerca de 140 colaboradores de todo el grupo que hemos participado. Tratamos de hacer una ola de grupo, supermotivados. Este tipo de eventos no solamente te reta, también te motiva para entrenar. Tratamos de empujar todo evento que involucre a la familia con el deporte", dijo para Exitosa.

Además de incentivar la actividad física, la empresa busca consolidar una cultura organizacional basada en el compañerismo, la constancia y la motivación, valores que también se reflejan en su desempeño empresarial. Rodríguez comentó que todos los colaboradores que participaron comparten la misma pasión por este deporte.

La importancia de "Pro" de Gloria en el deporte

Por otro lado, señaló que todos los runners de la empresa utilizaron una capa del producto "Pro" de Gloria, que es una línea de productos lácteos de la empresa, enfocada en proporcionar bebidas y yogures con alto contenido de proteína. Rodríguez apuntó que esta prenda se utiliza en maratones alrededor del mundo y fue útil para combatir el frío.

"Fue una idea espectacular, especialmente ahora con el frío que está haciendo ahora. Las maratones del mundo siempre te entregan tu manta y nada, aprovechamos para poder regalarlas y promocionar nuestra bebida de proteína que es esencial para el deporte", expresó.

Con la participación en este tipo de eventos, Grupo Gloria se proyecta como una empresa que no solo produce con calidad, sino que también apuesta por el bienestar integral de su gente, contribuyendo al desarrollo de un entorno laboral más saludable y sostenible.